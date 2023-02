Vinatzer, sorpresa di bronzo nello slalom di Kristoffersen 

Alla fine è arrivato il podio che non ti aspetti. O meglio, che aspettavi da talmente tanto tempo da aver quasi perso le speranze. Nell’ultima gara dei Mondiali di sci alpino di Courchevel-Meribel, in Francia, Alex Vinatzer (6° dopo la prima manche) ha colto uno splendido bronzo nello slalom speciale. L’oro è andato al superfavorito norvegese Henrik Kristoffersen (in 1’39”50) che però ha dovuto dar fondo a tutta la sua immensa classe per recuperare, in una tortuosa seconda manche, ben 15 posizioni. Argento, prima medaglia dello sci per il suo paese, al greco AJ Ginnis a due decimi.

Gli altri azzurri

Nella squadra azzurra ci sono poi il 15° posto in rimonta di Tobias Kastlunger (1’40”63), il 18°di Stefano Gross in 1’40”83 e il 23° del lombardo Tommaso Sala che era nono dopo la prima manche ma che ha commesso un erroraccio sul muro. Per l'Italia quella dell’eterna promessa Vinatzer è la quarta medaglia a questi mondiali. Le altre erano state conquistate da una straordinaria Federica Brignone (oro in combinata e argento in gigante) e Marta Bassino, che aveva trionfato nel superG.

Torna la Coppa

I prossimi mondiali di sci alpino saranno nel 2025 a Saalbach, in Austria. Intanto tra una settimana riparte la coppa del mondo. Le ragazze sabato e domenica saranno a Crans Montana, in Svizzera, per una discesa ed un superG con Sofia Goggia che punta alla coppa di libera.Gli uomini invece tornano negli Usa, per la prima volta a Palisades Tahoe, in California: sabato gigante e domenica speciale.