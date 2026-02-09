Vinatzer chiede scusa, l’ha combinata grossa: era primo, chiude settimo 

BORMIO. Paris abbraccia Sala e gli alza il braccio verso il pubblico di Bormio, Franzoni sgancia gli sci a Vinatzer che gli chiede scusa con il capo chino. La delusione è palpabile nella squadra azzurra ma non c'è voglia di fare drammi: domani c'è il superG. La combinata a squadre sa però di occasione sprecata per come si era messa l'ennesima mattina soleggiata sulla Stelvio: Franzoni primo e Paris quinto in discesa fanno venire l'acquolina in bocca, un piatto ghiotto da gustarsi tra un pizzocchero e uno sciatt , e per i due c'è l'invitante profumo di una seconda medaglia. Vinatzer e Sala, invece, sprecano tutto, rovesciano il secchio pieno di caldo latte appena munto, diventando loro malgrado i cattivi del film. Alex parte con 1”41 da amministrare per acchiappare almeno il bronzo ma gestisce troppo il muro per la paura di sbagliare e non trova mai il cambio di ritmo: 18° tempo di manche (su 20) e settimo posto complessivo. «Sono in lutto, ero super nervoso al cancelletto e non ho retto», il mea culpa tra la delusione e la rabbia. Un dramma da cui riprendersi alla svelta perché adesso gigante e slalom sono l'ultima occasione per il riscatto: «Questo risultato è una sberla per svegliarmi», auspica. Per mutare la propria storia da capro espiatorio perfetto a eroe azzurro. Va poco meglio a Tommaso: dodicesimo tempo per lui ma la magra consolazione di conservare il quinto posto. «C'è rammarico. Mi spiace perché con 13 centesimi in meno ci portavamo a casa l'argento, bastava una mezza curva fatta meglio e mezza curva direi che umana sbagliarla», osserva.

Il podio

Festeggia ancora la Svizzera, festeggia ancora Franjo Von Allmen che questa volta - dopo l'oro in discesa - deve ringraziare il socio di giornata Tanguy Nef, autore di un autentico capolavoro sulla Stelvio. Argento ad ex equo: Austria con Kriechmayr/Feller e ancora Svizzera con Odermatt/Meillard.

Donne a Cortina

Adesso tocca alle ragazze, a Cortina: alle 10.30 la discesa, alle 14 lo slalom. Quattro coppie impegnate in una gara inedita. Il drappello azzurro mette insieme la leggenda Sofia Goggia e due nuove leve che hanno la metà dei suoi anni. L'Italia sogna un podio e per farcela le coppie indiziate sono soprattutto due. La prima è quella composta da Goggia, che torna sull'Olimpia delle Tofane con al collo il bronzo della discesa libera, e Lara Della Mea, che sta vivendo un anno di forte crescita che l'ha vista entrare otto volte in top 10 in questa stagione, ma più in gigante che in slalom. Possibili outsider Laura Pirovano, sesta ieri sull'Olimpia delle Tofane, e Martina Peterlini. C'è poi curiosità per vedere all'opera le due slalomiste accoppiate a Nicol Delago, ieri undicesima, e alla sorella Nadia, preferita a Elena Curtoni dopo le prove della mattinata: si tratta dell'altoatesina Anna Trocker, 17 anni, e della 16enne Giada D'Antonio, la prima napoletana di sempre alle Olimpiadi invernali e la più giovane italiana in assoluto della spedizione. Una decisione in controtendenza con quanto accadde ai tempi di Lara Colturi, anche se non mancano le differenze rispetto al percorso della figlia di Daniela Ceccarelli, che oggi corre (e spesso va a podio) con l'Albania, di cui è stata anche portabandiera. Non gareggerà Federica Brignone, in vista di superG (giovedì) e gigante (domenica).

