Viminale e Antimafia, patto anti-spioni 

Alzare il livello di protezione dei dati. Fermo restando che fin dall'inizio la cybersecurity è stata messa in cima alla lista delle «priorità». Mentre arrivano le prime ammissioni nell'ambito dell'inchiesta milanese, il Governo da un lato rassicura sugli sforzi in atto per prevenire attacchi informatici - 8mila solo dall'inizio dell'anno, fa sapere dal Viminale Matteo Piantedosi -; dall'altro prosegue nel lavoro di «aggiustamento» di un nuovo decreto legge, dice il Guardasigilli Carlo Nordio.

Le indagini

Sul fronte investigativo, ci sono le prime smagliature nella rete delle presunte cyber-spie. L’agente Marco Malerba, destinatario di una misura interdittiva, ha ammesso: «Sì, facevo gli accessi abusivi per i dati, nell'ambito di un rapporto di scambio di favori». Favori che, a suo dire, gli venivano richiesti dall’ex super poliziotto Carmine Gallo, un suo «ex capo» al quale non sarebbe «riuscito a dire di no». Ammissioni anche da Massimiliano Camponovo e Giulio Cornelli, due dei più esperti hacker della squadra che ruotava attorno alla Equalize di Enrico Pazzali, il presidente indagato di Fondazione Fiera. Il primo ha parlato di «una mano oscura che muoveva questo sistema»; Cornelli, invece, ha detto che dirà tutto per «tagliare con ambienti che non mi riguardano».

Governo al lavoro

Giorgia Meloni in tv ha promesso che «saremo implacabili». Il Viminale si occuperà di «prevenzione e controllo per evitare hackeraggi e fughe di dati». Furti «non solo per scopo di lucro, ma anche per attaccare gli avversari politici alterando le regole della democrazia», ha messo in guardia Piantedosi. Il ministro ha spiegato che, di concerto con l’Antimafia, l’attenzione si concentrerà «non solo su chi commette reati», ma anche «sui responsabili di comportamenti omissivi rispetto alle funzioni di vigilanza». Piantedosi ha sottolineato che «tra 2022 e 2023 la Polizia postale ha gestito, con un sistema potenziato, oltre 25mila attacchi informatici più di ottomila nei primi otto mesi del 2024».

