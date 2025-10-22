Villette sospese sulla scarpata 

Le villette di via Firenze, un tempo affacciate su una collina verde che degradava dolcemente verso via della Resistenza, oggi si trovano a dominare una voragine di terra e roccia profonda quasi venti metri. Le ruspe, al lavoro per conto di una ditta privata incaricata della realizzazione di una nuova costruzione, hanno completamente trasformato il paesaggio: là dove c’era un pendio naturale, ora si apre un grande scavo, a ridosso delle fondazioni delle abitazioni superiori. Da sotto, osservando dal fondo del cantiere, l’impressione è netta: le villette sembrano quasi sospese sull’orlo, con i muri di cinta appoggiati a una porzione di costone che si sta lentamente distaccando. Una massa rocciosa, ben visibile a occhio nudo, appare già parzialmente separata dal terreno compatto, lasciando intravedere quello che da distanza sembra un possibile cedimento.

Area interdetta

Il caso è esploso il 17 ottobre, quando alcuni residenti, allarmati dalle crepe e dai cedimenti nei giardini di casa, hanno chiamato i Vigili del fuoco. Dopo il sopralluogo, è scattata l’interdizione cautelativa di una porzione di terreno: si tratta dell’area che, partendo dal confine dello scavo, si estende per ben sei metri verso le abitazioni. La motivazione riportata nella relazione ufficiale dal comando Provinciale, che ha redatto una nota tecnica, parla esplicitamente di «nicchia di distacco della fondazione del parapetto», a conferma della precarietà della situazione. L’intervento è stato disposto per motivi di sicurezza, considerando il rischio potenziale di un crollo parziale. Sul posto è intervenuto anche il comando della Polizia municipale, che ha verificato la regolarità dell’intervento edilizio in corso. La ditta sta operando con le autorizzazioni in regola, in base a permessi rilasciati dal Comune a dicembre 2024, e per quanto accertato, non vi sarebbero violazioni formali alle normative urbanistiche.

Pronti ad intervenire

La società che sta conducendo i lavori ha dichiarato ai residenti la piena disponibilità a collaborare e si è già attivata per effettuare ulteriori verifiche e porre eventuale rimedio. Ma intanto la tensione tra i residenti resta alta. C’è chi teme che con le piogge la situazione possa peggiorare drasticamente, provocando movimenti franosi e danni più gravi. «Aspettiamo di vedere se davvero verranno presi provvedimenti concreti – spiega un residente –. Non vogliamo fare polemica, ma finché non ci sarà un rimedio vero, non ci sentiamo al sicuro». Anche perché dopo l’intervento dei vigile del fuoco che hanno interdetto una lingua di terra profonda sei metri dal confine e lungo tutto lo scavo, le fessurazioni nel terreno a monte e nei manufatti sono aumentate.

