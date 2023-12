Villette all’asta, minacce e affari  

Otto dei venti lotti pignorati in via Ponza erano stati aggiudicati alla società Mero immobiliare per 570 mila euro a fronte di un valore complessivo stimato in 5 milioni di euro. Per il pm di Cagliari, Giangiacomo Pilia, titolare del fascicolo d’indagine che a Tortolì ha portato all’arresto di quattro persone, fra cui Franco Ammendola e Rocco Meloni, presidente e vice del Consorzio industriale, si tratta di un importo esiguo, in ragione della stima elaborata dal consulente nominato dal giudice fallimentare. Di quel complesso immobiliare, secondo la tesi investigativa, Ammendola, rappresentante legale della Ama finanziaria (dichiarata fallita il 15 aprile 2021) che lo aveva costruito, ne sarebbe voluto rientrare in possesso, tanto da concedere a Roberto Arzu, disoccupato di Arzana, l’uso (senza titolo) di una villetta per scoraggiare gli aspiranti acquirenti che si recavano nell’area per visionare gli appartamenti. Lo faceva, secondo il magistrato inquirente, con atteggiamenti intimidatori che producevano sempre lo stesso effetto: allontanare i potenziali acquirenti.

Gli interrogatori

Tra oggi e la prossima settimana gli interrogatori di garanzia dei quattro indagati destinatari, all'alba di mercoledì, dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip Manuela Anzani: Ammendola e Arzu, attualmente in carcere, sono assistiti da Bruno Pilia e Francesco Marongiu, Gianni Collaro, comandante della stazione dei carabinieri di Arzana, e Meloni, entrambi ai domiciliari, da Vito Cofano e Roberto Sorcinelli. Nella sua vita Meloni, imprenditore, è finito dodici volte a processo: sempre assolto con formula piena.

L’esposto

Il 4 aprile 2022 il commercialista delegato alla vendita dal giudice delle esecuzioni nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare aveva presentato un esposto alla Procura di Lanusei. Segnalava le intimidazioni nei confronti di due donne che avevano manifestato l’intenzione di partecipare all’asta. Atteggiamenti che, secondo il professionista, pregiudicavano il corretto e regolare svolgimento delle operazioni. In una circostanza, il 31 marzo 2022 (cinque giorni prima dell’asta), una famiglia di Cagliari aveva ricevuto una visita anomala nella loro abitazione del capoluogo. Un uomo, non meglio identificato, aveva suonato al citofono e, senza neppure presentarsi, aveva chiesto: «Ma voi siete andati ad Arbatax di recente a vedere degli immobili?». La signora, che evidentemente non conoscendo l’interlocutore sceglieva la via della riservatezza, aveva negato di essere stata a Porto Frailis, ma l’uomo aveva insistito dicendole di essere sicuro di quanto diceva. Sosteneva inoltre di essere il proprietario e che all’asta avrebbe voluto rientrare in possesso dell’intero immobile. La famiglia aveva manifestato preoccupazione soprattutto per il fatto che quell’uomo fosse al corrente di informazioni riservate e conoscesse l’indirizzo della loro abitazione.

Gli intrecci

Nell’ordinanza di 60 pagine, il pm Pilia evidenzia che da un dialogo intercettato al telefono tra Ammendola e Arzu non c’era alcun dubbio sul fatto che il pregiudicato di Arzana avesse occupato l’alloggio di via Ponza con il benestare dell’imprenditore di Tortolì. Per il titolare dell’inchiesta non sussistono dubbi sul fatto che le intercettazioni confermano «che la sua azione criminosa era stata compiuta in esecuzione di un preciso disegno concordato con Ammendola e Meloni». Nel tempo i rapporti tra i due si erano incrinati, fino a palesare reciproca insofferenza.

Il ruolo del militare

Il gruppo conosceva identità e residenza degli aspiranti acquirenti. Ma come potevano avere informazioni così dettagliate? È qui che entrerebbe in scena il maresciallo dei carabinieri Gianni Collaro. Da subito gli inquirenti, considerato che era anche già emerso il coinvolgimento nella vicenda del forestale di San Gavino, Enzo Sasso (ex assistente capo a Villacidro), che per il pm aveva tentato di dissuadere una famiglia dall’acquisto dell’immobile, ipotizzarono che qualcuno degli indagati potesse essere stato aiutato nella missione da un appartenente alle forze dell’ordine: secondo la tesi investigativa - tutta da confermare - era Collaro a dare le informazioni ad Ammendola.



RIPRODUZIONE RISERVATA