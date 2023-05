«Villette affittate di nascosto» 

Terminate le indagini, il pubblico ministero ha sollecitato la citazioni in giudizio di Maria Barbara Pusceddu con l’accusa di appropriazione indebita. Ieri la giudice del Tribunale di Cagliari, Alessandra Tedde, era pronta per iniziare, ma le è stato comunicato un «verbale di vane ricerche» da parte della Polizia Locale. In altre parole, l’indagata non è stata trovata e non è stata informata dell’avvio del procedimento penale. La proprietaria delle case, invece, si è costituita parte civile con l'avvocato Giorgio Statzu.

La tesi dell’accusa è tutta contenuta nel capo di imputazione formulato al termine delle indagini dal sostituto procuratore Luca Forteleoni, titolare del fascicolo che poi è passato al collega Andrea Vacca. La 61enne – secondo la ricostruzione della Procura – si sarebbe appropriata di circa 9 mila euro di affitti ai danni di una compaesana, proprietaria di due immobili situati a Solanas. Rossana Cortis, 65 anni, anche lei di Sinnai, si sarebbe affidata all’imputata per trovare delle persone a cui affittare i due immobili di sua proprietà. Solo che, una volta trovati gli inquilini, non avrebbe comunicato nulla alla proprietaria, trattenendo l’intero affitto concordato. Secondo il pm si tratterebbe di 460 euro mensili, dal dicembre 2017 all’ottobre 2019. Insomma, a conti fatti, una cifra che si aggira attorno ai novemila euro.

Avrebbe dato in locazione per quasi due anni due case non sue, incassando ogni mese l’affitto all’insaputa della proprietaria. Ora Maria Barbara Pusceddu, 61 anni di Sinnai, è finita a processo con l’accusa di appropriazione indebita. Il dibattimento sarebbe dovuto iniziare ieri mattina in Tribunale, ma per ora non le è stato notificato ancora il provvedimento, dunque la giudice ha rinviato l’udienza per consentire ai carabinieri della stazione cittadina di proseguire le ricerche.

La vicenda

Il processo

Nuove ricerche

La giudice Tedde ha rinviato l’udienza al 13 settembre, ordinando a carabinieri e vigili urbani di cercare la donna (che non si trova, ma pare si trovi ancora a Sinnai) per notificarle l’avviso di citazione. Solo a quel punto potrà iniziare il processo con la scelta dei riti o l’eventuale avvio del dibattimento. Per ora, dunque, tutto è sospeso nell’attesa che gli atti della Procura vengano regolarmente notificati alla donna.

