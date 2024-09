Villetta incendiata a Porto Rotondo: danni per 100mila euro 

Blitz incendiario con danni per oltre centomila euro a Porto Rotondo, nella zona di Sa Jaga Brujada. L’incursione di almeno due persone è avvenuta prima della mezzanotte di venerdì in una zona isolata e priva di telecamere (in particolare quelle del sistema dell’efficiente sistema di videosorveglianza del Consorzio di Porto Rotondo). Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti una villetta isolata (che sino a poco tempo fa era all’asta) circondata da un terreno recintato. Il personale dei Vigili del Fuoco ha lavorato a lungo per domare il rogo. L’incendio ha interessato quasi tutto l’immobile, vuoto e in disuso da mesi, distruggendo gli arrendi e intaccando pesantemente la struttura portante. In particolare sono ingenti i danni al tetto, una parte della copertura era in legno e le fiamme hanno compromesso la tenuta delle travi. Il personale dei Vigli del Fuoco è riuscito a contenere gli effetti dell’incendio, ma il rogo ha danneggiato in modo irreversibile la villetta che ora richiede un costoso intervento di ripristino e ricostruzione del tetto. Le indagini, complesse, sono state affidate ai Carabinieri di Porto Rotondo. I militari hanno accertato che l’immobile era da tempo in disuso, ma non per questo in cattive condizioni. La villetta è appartenuta a un imprenditore veneto ed era all’asta, su ordine del giudice delle esecuzioni immobiliari di Tempio. Per gli investigatori è difficile stabilire movente e contesto del raid. Non si esclude una rappresaglia da parte di soggetti in competizione per l’acquisto. Ipotesi residuale quella di un rogo appiccato da persone che erano abusivamente all’interno dell’edificio.

