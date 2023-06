Villetta distrutta da un attentato 

Due bombole per distruggere una villetta. Una forte esplosione nella notte tra giovedì e venerdì tra Bau Samuccu e Bingia ‘e Tuvera, nelle campagne tra Bari Sardo e Cardedu, alcune centinaia di metri più avanti rispetto al campo sportivo di Circillai e al depuratore, ha gravemente danneggiato l’edificio, disabitato e destinato a casa vacanze. La casa appartiene a Luca Piras, 53 anni, commercialista che si occupa anche di consulenze finanziarie. Un professionista stimato con interessi lavorativi anche a Cagliari.

Il raid

La prima deflagrazione, avvenuta quando sul posto non c’era nessuno, ha distrutto i muri portanti della struttura, restaurata qualche anno fa dal professionista. La seconda, alcuni minuti dopo, ha provocato il resto dei danni.

Un inferno di fuoco e fumo che ha compromesso la villetta che si sviluppa su un piano singolo di un centinaio di metri quadri. Il personale del 115 ha provveduto a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area con un’operazione di bonifica andata avanti per qualche ora, prima di mettere i sigilli all’immobile, dichiarato inagibile. Sebbene ancora in fase di quantificazione, da una stima sommaria si parla di alcune centinaia di migliaia di euro.

Indagini in corso