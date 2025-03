Ville e volumetrie,  sequestro a Cugnana 

Controlli a tappeto in tutta la fascia costiera per il contrasto dei reati in materia urbanistico-ambientale, il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, sta coordinando una attività a largo raggio che riguarda il territorio di Olbia, Arzachena, La Maddalena e Golfo Aranci. Ieri il personale del Corpo Forestale della Sezione di polizia giudiziaria della Procura ha posto sotto sequestro una villa a Cugnana, nel litorale olbiese. I primi atti sono stati notificati alla proprietà, l’immobile è riconducibile a un imprenditore della Penisola. Stando alle contestazioni della Procura, l’edificio sarebbe stato ampliato con volumetrie non autorizzate. Dopo diversi sopralluoghi del Corpo Forestale la residenza è stata chiusa e il cantiere bloccato, in attesa delle ulteriori verifiche della polizia giudiziaria. Sono in corso accertamenti in numerosi cantieri nelle località di Pittulongu (rispetto delle prescrizioni del Piano di Risanamento), Pozzo Sacro, Baia Caddinas, Punta Pedrosa, Pantogia e Cala di Volpe, con diversi sequestri in esecuzione o richiesti al gip del Tribunale di Tempio. Viene applicato un protocollo di indagine con la costituzione di un’unità “mista” composta dal personale della Guardia Costiera, Corpo Forestale e Vigili urbani, diretta e coordinata da Gregorio Capasso. Alle contestazioni legate ai reati urbanistici ed ambientali vengono collegati, quando ci sono i presupposti anche condotte illecite dei soggetti che hanno rilasciato i permessi a costruire o sanatorie. Attualmente i fascicoli aperti per questo tipo di reati sono diverse centinaia.

