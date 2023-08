Villavicencio, quattromila militari per trasferire il mandante del delitto 

Resta altissima la tensione in Ecuador, ancora sconvolto dall'assassinio, quattro giorni fa, del candidato centrista alla presidenza Fernando Villavicencio: quando manca appena una settimana al ballottaggio elettorale, il partito del politico ucciso, Construye, ha deciso di candidare al suo posto quella che originariamente era destinata a essere la vice, Andrea Gonzalez.

Con un blitz scenografico, quattromila militari e poliziotti hanno intanto trasferito in un supercarcere il presunto mandante dell'omicidio, il narco-boss Adolfo Fito Macías. Gli agenti, pesantemente armati, sono entrati all'alba con veicoli blindati nel centro di detenzione di Guayaquil per prelevare il capo della sanguinaria gang dei Los Choneros. Le immagini mostrano un uomo corpulento e barbuto con le mani sulla testa che poi viene steso a terra in manette.

