Villaurbana e Milis  catturano i golosoni con pane e vino 

L’enogastronomia regina con pane e vino a fare da protagonisti nei due eventi principe: Panè-Forni aperti a Villaurbana e Vini di Sardegna a Milis.

“Forni aperti” a Villaurbana con lo chef stellato Bruno Barbieri a fare da mattatore: racconterà la sua visione di identità e di arte culinaria. Tredici forni aperti nel centro storico per accogliere i laboratori dei panificatori locali e dei colleghi della Calabria, Puglia, Sicilia, poi dei paesi esteri Francia, Senegal e Grecia. Al pomeriggio confronto tra le diverse specialità di pane dei paesi del Mediterraneo, con degustazione guidata dal presidente dell’Istituto Nazionale Assaggiatori.

A Milis in vetrina il vino nelle sue differenti declinazioni: biologico, dei consorzi di tutela Vernaccia doc e Terralba doc e i Novelli. Il percorso enogastronomico per le vie del centro storico con 20 stand dedicati alle degustazioni dei vini presenti con 50 etichette. Poi le masterclass a cura dell’Ais Sardegna nella Villa Pernis-Vacca. Per i gourmet appuntamento con lo show Cooking a cura dello chef Pierluigi Fais nell’anfiteatro Bagnolo e “Vernaccia in Villa” con le pietanze preparate dall’Agrichef Diego Mura nella sala ristorante di Villa Pernis-Vacca.