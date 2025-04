Villaspeciosa-Serramanna per continuare a sognare la B 

Tutto pronto. Sabato alle 18,30 a Villaspeciosa i padroni di casa attendono il C’è Chi Ciak Serramanna per la finalissima dei playoff di serie C1: chi passa accede alla fase nazionale per continuare il sogno di salire nella serie B nazionale e raggiungere il Città di Cagliari vincitore del campionato. Il Villaspeciosa, nella semifinale, ha battuto il Domus Chia 4-1 mentre il Serramanna ha eliminato il Sestu pareggiando 6 a 6 e passando il turno grazie al miglior piazzamento finale in campionato.

Pari punti

La stagione regolare ha visto le due squadre concludere al secondo posto, a pari punti (51). Negli scontri diretti doppia vittoria per il Villaspeciosa (5-1 in casa e 3-2 in trasferta). Ora si azzera tutto. I ragazzi allenati da Nicola Arba sanno di avere un piccolo-grande vantaggio: giocare davanti ai propri tifosi, in un palazzetto che sarà stracolmo. In caso di parità nei tempi regolamentari, ci saranno supplementari ed eventualmente i rigori. «Questa finale», sottolinea il giocatore Mattia Addari, «è il coronamento di una stagione intensa e complicata ma molto soddisfacente. Abbiamo fatto sacrifici per raggiungere gli obiettivi. E ora giocheremo questa partita: gara difficile contro un avversario che è allo stesso nostro livello. Disputare questa partita è emozionante: è un evento storico, sportivo, per la squadra e per il paese. Verrà ricordata». Il Serramanna di mister Nicola Barbieri, dopo un campionato sopra le aspettative, vuole dire la sua: «Arriviamo alla sfida di sabato carichi e pronti a dare tutto in campo», evidenzia Daniele Marini. «Siamo molto soddisfatti della nostra stagione. Doveva essere un’annata senza troppe aspettative con una salvezza tranquilla, ma il gruppo insieme al mister, ha lavorato duramente da subito ed ha avuto una crescita esponenziale, permettendoci di andare molto oltre le aspettative. Siamo consapevoli che andremo ad affrontare una squadra forte, per cui nutriamo grande rispetto, che ha dimostrato il suo valore nell’arco della stagione. Ma ora siamo consapevoli del nostro di valore e sappiano di non essere inferiori a nessuno. Daremo tutto per portare a casa la vittoria».

In Serie C2

Grande attesa, in serie C2, per la sfida Decimo-Oristanese, prima in classifica e seconda. A due gare dalla fine, il Decimo ha cinque punti di vantaggio e vede il traguardo vicino. Domani, alle 21 a Decimomannu, i padroni di casa potrebbero festeggiare. «A inizio stagione non pensavamo di poter essere in questa situazione», dice l’allenatore Luca Schirru. «Affrontiamo una squadra forte ed esperta, con un mister che è un lusso per questa categoria. Ci stiamo preparando al meglio». L’Oristanese darà tutto: «La partita vale molto, soprattutto per loro», spiega l’allenatore Marco Dessì. «Noi vogliamo provare a tenere aperto il campionato ancora per una gioranta. Loro sono stati molto bravi e meritano questo piazzamento. Noi abbiamo fatto bene. Ora parlerà il campo».

