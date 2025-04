villaspeciosa secondo, c’è chi ciack sul podio 

Villaspeciosa secondo, Sestu Sardinia ai playoff, Happy Fitness e Portoscuso retrocessi. Cala il sipario sulla stagione regolare di C1, che ha consegnato gli ultimi verdetti e ha definito la griglia dei playoff con le sfide Villaspeciosa-Domus Chia e C’è Chi Ciak-Sestu Sardinia.

Con una vittoria all’ultimo respiro sull’Happy Fitness in casa per 4-3 il Villaspeciosa è riuscito a chiudere in seconda posizione. Il 7-5 sul campo del Futsal 4 Mori già retrocesso consente al C’è Chi Ciak di tenere il terzo posto. Segue in classifica il Sestu, che batte 3-1 il Città di Cagliari già promosso e strappa il pass per i playoff, mentre alla Fanni Futsal non basta il 4-3 sul Cus Cagliari per andare agli spareggi. In chiave salvezza il Villasor si salva con il 6-2 sul Portoscuso, che torna in C2. Restano in C1 lo ZB Iron Bridge, con il successo per 8-7 sull’Ichnos Sassari in trasferta, e la Villacidrese, che supera 4-1 il Domus Chia e grazie ai 12 punti in più rispetto all’Happy Fitness evita di disputare i playout, che da regolamento si giocano solo con meno di 8 punti di distanza tra quartultima e terzultima.

Giovanili

Nel weekend si sono disputate le due finali regionali giovanili. Il Quartu si è imposto 4-3 sul Monastir conquistando il titolo Under 15. Nell’Under 17 il Monastir ha trionfato 4-0 sulla Leonardo. (ro. c.)

