Villaspeciosa, Oristanese e Ittiri in trionfo: «Una grande impresa» 

Hanno portato a casa il primo trofeo della stagione e non nascondono la soddisfazione. Villaspeciosa, Oristanese e Ittiri hanno vinto la Coppa Italia regionale dei rispettivi campionati nella riuscita manifestazione organizzata dalla Figc e dalla delegazione sarda di calcio a 5, lo scorso fine settimana al palazzetto di Sa Rodia a Oristano. «Una grande impresa», è il commento degli allenatori delle tre squadre.

La crescita

In casa Villaspeciosa (vittoria in semifinale sul Fanni Sassari e in finale sul Città di Cagliari) si è ancora increduli. «Abbiamo conquistato il trofeo più importante nei quasi 27 anni della società», sottolinea l’allenatore Nicola Arba. «Un risultato ottenuto grazie al gruppo e al lavoro di tutti. Siamo una piccola realtà se confrontata ad altre molto più grandi e strutturate. Ma ci stiamo togliendo diverse soddisfazioni». Una domenica da incorniciare per Villaspeciosa: sempre domenica Michele Podda, nato e cresciuto nel paese, ha vinto la Super Coppa Italiana con il suo Catania. Ora si pensa di nuovo al campionato ma anche alla fase nazionale: «Affronteremo in casa la Chignolese, squadra bergamasca, e poi andremo in Piemonte contro il Fucsia Nizza», prosegue Arba. «Un’emozione portare il nome di Villaspeciosa in una competizione nazionale. Voglio dedicare questo traguardo alla società, alla mia famiglia, ai giocatori e a chi ci ha aiutato in questi anni per la crescita del gruppo e che oggi non gioca più con noi».

La passione

A Ittiri c’è ancora grande entusiasmo per la finale vinta contro il Città di Cagliari e la Coppa Italia femminile portata a casa. «Un grande traguardo», spiega l’allenatore Raffaele Vacca, «il giusto riconoscimento per il lavoro svolto. Ho trovato un bel gruppo, unito, che ha dimostrato fin da subito tanta passione e tanta voglia di imparare. Ora ci tuffiamo nel campionato per migliorarci sempre». Arianna Dasara è stata nominata miglior giocatrice della finale. «Non mi aspettavo, dopo pochi mesi di lavoro, di riuscire a centrare un obiettivo così importante. Festeggiare insieme alle mie compagne e al nostro pubblico che ci ha seguite è stato meraviglioso ed emozionante. Il segreto dell’Ittiri? Il gruppo: avevamo la voglia di lottare e di vincere tutte insieme ed è stato questo a fare la differenza».

I giovani

Vittoria sofferta, ai supplementari, per l’Oristanese contro l’Atletico Sestu. «Siamo felici per la conquista della Coppa Italia», commenta l’allenatore Marco Dessì, «e anche orgogliosi di aver schierato nella finale dei ragazzi arrivati dal nostro vivaio. Uno di questi, Matteo Pirisi, è stato nominato miglior giocatore della finale. Era un nostro piccolo obiettivo, e lo abbiamo centrato. Complimenti ancora alla Figc per aver organizzato questo bellissimo evento».

RIPRODUZIONE RISERVATA