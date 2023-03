Villaspeciosa nuova culla della Street Art  

La Street art sbarca a Villaspeciosa con due grandi opere murali. Gli artefici sono Pils, al secolo Davide Pilloni, con un grande dipinto sui tradizionali riti della festa di San Platano, patrono del paese, il secondo è stato realizzato dal noto artista mascherato Manu Invisible, dal titolo “Salvezza”, un chiaro messaggio sulla sicurezza stradale.

Tradizioni

«Il mio lavoro rappresenta i punti salienti delle celebrazioni dedicate al santo: la preparazione de Su stabi (la copertura con frasche e canne), Sa macarronada (il pranzo conviviale a base di piatti di pasta), i balli intorno ai pani (un rito tipico del paese), i tre santi venerati durante la celebrazione, il carro dei buoi con il santo in processione e, infine, gli immancabili fuochi d’artificio che chiudono ogni festa», spiega Davide Pils, che aggiunge: «Mi piacerebbe completare il resto della parete con un altro murale». Desiderio che, grazie al grande consenso ottenuto nel paese, verrà sicuramente esaudito. L’artista, che ha iniziato l’opera cinque mesi fa, ha preso spunto delle immagini della fotografa locale Lucia Orrù, che ha documentato in tutte le sue fasi l’antico rito del centro agricolo.

Il messaggio

Di altro genere la doppia opera di Manu Invisible, sempre figurativa ma carica di significati che riportano a un unico l’obiettivo, sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità all’interno del centro abitato. «Un lavoro durato oltre due mesi, studiato nel contenuto e nell’ubicazione per trasmettere un messaggio importante – spiega – Non a caso è stato scelta questa parete, che si trova lungo una strada che attraversa il paese, dove in passato si sono verificati gravi incidenti stradali». L’opera è stata preceduta, nei tempi e nella posizione, da un altro piccolo murale, ormai ben noto nel paese come «l’autovelox. Perfetto nella sua esecuzione, rappresenta il terrore di tutti gli automobilisti che eccedono nella velocità. La posizione, all’inizio della via Matteotti, precede di qualche decina di metri il murale principale. “Salvezza è rappresentata dal volto di Soteria, la dea greca della sicurezza, su un manichino da crash test, contornato da un’aureola, che rappresenta il cartello del limite di velocità e tutt’intorno sventolano i nastri bianchi e rossi della polizia, che delimitano l’area degli incidenti stradali». Le due opere sono state inaugurate nella mattinata di ieri, nell’Aula consiliare del Comune gremita di cittadini e studenti.