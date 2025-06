villaspeciosa, la corsa continua 

I rigori sorridono al Villaspeciosa. I biancorossi volano all’ultimo turno degli spareggi nazionali di C1 e vedono sempre più concretamente la Serie B. La squadra allenata da Arba ha conquistato la finale grazie alla vittoria ai rigori sul campo della Futsal Academy Civitavecchia dopo il 4-4 nei tempi regolamentari.

Al PalaSport della città laziale si riparte dal 5-5 dell’andata in Sardegna. Il ritorno non è da meno, col Villaspeciosa capace di rimontare lo svantaggio iniziale e portare la sfida ai supplementari e ai rigori. La gara non inizia nel migliore dei modi, con il 2-0 dei padroni di casa. Garrido accorcia per i biancorossi ma all’intervallo si va sul 3-1. Nella ripresa volano i cartellini rossi. Il primo è per un giocatore laziale: il Villaspeciosa ne approfitta e accorcia con Contini. La seconda espulsione di giornata è per Garrido, che rimedia un doppio giallo. Civitavecchia torna così avanti di due reti con il gol del 4-2. Il Villaspeciosa non molla, con Arba che si gioca la carta del portiere di movimento. In cattedra sale poi Contini, che rimette in gara i suoi con il rigore del 4-3 e nel finale del secondo pareggia con un bel destro dalla distanza.

La sfida va ai supplementari, ma le squadre hanno poche energie. Ai rigori il Villaspeciosa si dimostra più freddo e cinico mentre la Futsal Academy Civitavecchia colpisce una traversa. Perez trasforma il penalty decisivo e fa partire la festa biancorossa. Un altro storico traguardo dopo la Coppa Italia regionale di C1 e aver vinto i playoff regionali. L’ultimo ostacolo per la Serie B è l’Amalfi Coast Sambuco. Andata in Sardegna il 7 giugno, ritorno in Campania il 14. (r. ca.)

