villaspeciosa incubo del cagliari 

Il Villaspeciosa batte il Città di Cagliari anche in campionato. Dopo il successo nella finale regionale di Coppa Italia, i biancorossi allenati da Arba si sono imposti sulla capolista anche nella quindicesima giornata di Serie C1. Decisive le reti di Lai, Perez e Podda per battere nuovamente i cagliaritani, che conservano tuttavia il primo posto in classifica.

Il C’è Chi Ciak secondo, infatti, non è riuscito ad approfittare della sconfitta del Città di Cagliari perdendo a propria volta 3-1 sul campo del Sestu Sardinia e interrompendo la striscia di nove vittorie consecutive. Il Sestu, terzo in classifica, accorcia così sulle prime due posizioni grazie ai gol di Spanu, Belleboni e Versace.

Risale la classifica il Domus Chia, che vince in trasferta con la Fanni Futsal Sassari per 4-3 con la doppietta di Trevisan e i gol di Littarru e Santos. Sorride anche l’Ichnos Sassari con l’11-7 sul campo del Futsal 4 Mori con la tripletta di Bogoslafsca (tripletta), le doppiette di Sechi, Fois e Marogna e i gol di Porcu e Cresci.

Torna al successo il Cus Cagliari con il 5-1 esterno sull’Happy Fitness Center firmato dalla tripletta di Cabitza e la doppietta di Orgiano. La Villacidrese si impone 9-5 in casa contro il Futsal Villasor con ben cinque centri di Rafinha, due di Deiola e i gol di Loddo e Casti. In coda lo ZB Iron Bridge conquista tre punti pesanti in chiave salvezza col 5-3 sul campo del Portoscuso. A segno Tellier, Scalizi Vital, Ciriblan, Mandis e Losengo.

