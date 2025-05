Villaspeciosa in stand by 

Il Villaspeciosa deve ancora attendere per disputare l’andata dei playoff nazionali di Serie C1. La squadra allenata da Arba, dopo aver vinto la Coppa Italia regionale e i playoff regionali, scenderà in campo sabato per la prima delle due sfide contro la Futsal Academy. L’avversaria arriverà dal Lazio, dove ha vinto come i biancorossi gli spareggi regionali. Il match d’andata è in programma sabato a Villaspeciosa, mentre il ritorno si giocherà il 31 maggio. Chi vince il doppio confronto avanzerà al secondo e ultimo turno che metterà in palio un posto per la prossima Serie B nazionale. Per il Villaspeciosa sarebbe una storica prima volta.

Serie C2

Si sono disputate nel weekend le semifinali playoff di C2. A trionfare sono state l’Oristanese, con il 5-2 sul Sarfut 21, e il Babylon, con il 2-1 sull’Atletico Sestu. Ora le due squadre si affronteranno in finale. Nel playout, invece fa festa il Cus Sassari con il 5-3 sulla Virtus San Sperate, che retrocede in Serie D.

