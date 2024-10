Villasor, scommessa vincente con la serie C1 e la scuola futsal 

Dal primo campionato di serie D il futsal Villasor è cresciuto diventando un realtà costante nel massimo torneo regionale. E da due anni la società guidata dal presidente Andrea Pani ha avviato il progetto della scuola calcio a 5: una scommessa necessaria per il futuro del movimento.

La storia

«Era la stagione 2010-2011 e un gruppo di amici ha deciso di fondare la società. Al primo tentativo abbiamo vinto il campionato di serie D e siamo saliti in C2. Da quel momento è iniziato un percorso di crescita ed eccoci qui». Pani è il presidente da dieci anni del futsal Villasor. Lui, insieme a Gianluigi Masu (primo presidente), Mauro Cadoni e Daniele Pillittu sono i fondatori della società. Un'altra data importante è quella del 2015: «È arrivata la vittoria del campionato di C2 e della Coppa Italia. Siamo così approdati in C1 riuscendo a rimanere, con non pochi sacrifici da parte di tutta la dirigenza, per sei anni nel massimo torneo regionale». Inevitabile, volendo continuare l’avventura nel mondo del futsal, il passaggio alla scuola calcio e al settore giovanile. «Prima con una squadra di giovanissimi, tre anni fa, e dall’anno scorso anche con la scuola calcio a 5. Non facile in una realtà di neanche 7.000 abitanti. Stiamo facendo del nostro meglio per continuare la nostra crescita», continua Pani. E in questa stagione la speranza di ben figurare in serie C1: «Abbiamo sollevato l’asticella. Per la prima volta», evidenzia il presidente del futsal Villasor, «abbiamo preso due giocatori stranieri e puntato su un allenatore di grande esperienza e affidabilità come Gianni Pitzalis e su un direttore sportivo competente come Claudio Saddi». Con gli altri dodici dirigenti il Villasor sogna in grande.

Piccoli campioncini

E per puntare in alto non si può non investire sul settore giovanile e su una scuola calcio a 5. «L’attività di base è iniziata due anni fa», ricorda Sandro Murtas, arrivato a Villasor l’anno scorso per ricoprire il ruolo di responsabile di tutto il settore giovanile. «Perché una società possa avere un futuro è necessario creare un bacino di piccoli giocatori che possano diventare, un domani, i cardini della prima squadra. Siamo riusciti a creare quasi tutte le rose per partecipare ai campionati giovanili, avviando una buona scuola calcio. Per ora siamo a una sessantina di tesserati». L’under 17 è stata affidata a uno dei giocatori stranieri della prima squadra, Gabriel Buckson. «Tutto il settore giovanile vede impegnati istruttori qualificati», ribadiscono Murtas e il presidente Pani. Le strutture utilizzate sono il campo a 9 “Ignazio Orrù” in erba sintetica e la palestra Is Arenas. «Per ora abbiamo bambini e ragazzini di Villasor ma stiamo lavorando per raggiungere anche piccoli giocatori dei paesi vicini», conclude Murtas.

RIPRODUZIONE RISERVATA