Villasor, la tragedia dimenticata 

L'Italia piange le vittime dell'incidente che, nel Torinese, ha visto cinque operai travolti da un treno regionale, ma in pochi, pochissimi, ricordano un disastro quasi identico avvenuto 45 anni fa a Villasor. L'incidente dimenticato vide quattro operai perdere la vita mentre si "guadagnavano il pane" sui binari sorresi. Poche le testimonianze dell'epoca, ancora meno i documenti che trattano l'argomento. Nessuna targa commemorativa, né in stazione, né nei rispettivi Comuni di provenienza delle vittime. «Le somiglianze tra i due episodi, quello torinese e il nostro, mettono i brividi», ammette anche il sindaco di Villasor, Massimo Pinna, «un disastro, quello avvenuto nel mio paese quasi mezzo secolo fa, ingiustamente dimenticato e che andrebbe analizzato».

La cronaca

Era il 19 giugno 1978. Sui binari sorresi erano presenti due squadre, composte da quattro operai ciascuna, che lavoravano in contemporanea sul tratto in direzione Sassari e quello verso Cagliari.

Le operazioni, «più snervanti che difficili», come riportato dalle cronache dell'epoca sul nostro quotidiano, L’Unione Sarda, intorno alle 22 erano ancora in corso: bisognava “inchiavardare” (unire due pezzi tra loro) i bulloni dei binari e quindi fissarli meglio. Per farlo, otto lavoratori, sei di una ditta appaltatrice e due di Ferrovie Italiane, avevano a disposizione un martello pneumatico rumorosissimo e una torcia. Nulla di più. Indossavano tute blu, senza giubbino rifrangente, e non avrebbero avuto nemmeno le lampade a petrolio.

L’incidente

Il conducente del treno, nella notte, non vide nulla che gli facesse venire il dubbio di dover rallentare e continuò la sua corsa a 130 chilometri orari. Il bilancio dell'incidente fu tragico: quattro morti, rovinosamente investiti e trascinati dalla locomotiva che riuscì a fermarsi solo dopo mezzo chilometro. Una strage. Forse gli operai non si resero nemmeno conto dell'arrivo del treno, visto il trambusto dei macchinari che usavano.

Le vittime e i ricordi

A perdere la vita furono Gianni Olivieri, 33enne nato a Scilla e residente a San Gavino, Giovan Battista Melis, 35enne di Pabillonis, Salvatore Carta, 37enne di Nurachi e Salvatore Ortu, appena 22enne, di Orotelli.

«Avevo nove anni, ma ricordo il caso», racconta Renzo Ponti, sindaco di Nurachi. «Salvatore aveva quattro figli. Il più grande ha la mia età. Il Comune si era mosso per dare una mano alla famiglia, così come la parrocchia. Lasciò quattro figli piccoli, fu terribile».

Ricordo condiviso anche dal primo cittadino di Orotelli, Toni Bosu, che aveva un legame familiare con Salvatore Ortu: «Eravamo cugini. La memoria storica da noi è molto forte, ma stiamo parlando di un fatto avvenuto 45 anni fa. Mi ricordo di lui: un ragazzo giovane, giovanissimo, lavorava con il padre, mio zio. Il colpo per la comunità fu durissimo, restammo tutti sconvolti. È inaccettabile che sia potuto accadere di nuovo nel 2023».

Appello condiviso dal primo cittadino di Pabillonis, Riccardo Sanna: «Dopo quasi mezzo secolo succede di nuovo la stessa tragedia. Dovrebbe portarci a riflettere tutto questo».

Sull’incidente del '78 non ci sono targhe, monumenti e nemmeno racconti tramandati, a parte le cronache dell’unione Sarda. «Io stesso non ne sapevo nulla», ammette il sindaco di Villasor Massimo Pinna. «Avevo 4 anni, non potevo ricordarlo in prima persona. Questo non significa che debba essere dimenticato: il caso di pochi giorni fa ci insegna che le discussioni sulla sicurezza sul lavoro non sono mai abbastanza».

