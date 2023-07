Villasor, arriva il pediatra 

Una buona notizia: sta per tornare il pediatra a Villasor, la nomina dell’Asl scatterà dai primi di agosto. Resta senza specialista per i bambini invece San Sperate. «Anche questa volta ci è andata male, ma noi non molliamo», commenta con amarezza Raffaele Vargiu, assessore alle Politiche sociali, «siamo pronti come amministrazione a mettere l'ambulatorio comunale a disposizione, ma nessuno in più di un anno ha accettato l'incarico».

Villasor

Per il sindaco di Villasor Massimo Pinna si tratta si tratta di «una grande vittoria». Negli scorsi mesi lo storico pediatra sorrese, il dottor Osama Al Jamal, ha comunicato il suo trasferimento ad Assemini. Al suo posto la dottoressa Gloria Trapletti che poi ha lasciato spazio al nuovo arrivato: «Voglio dare il benvenuto al dottor Luigi Melis», continua Pinna, «ringrazio la Asl di Cagliari per l’incarico nel nostro paese. In un periodo di forte carenza di specialisti di base e per i bambini, essere riusciti a mantenere un servizio essenziale e dare continuità ad una prestazione convenzionata con il sistema sanitario nazionale di assistenza pediatrica gratuita da 0-14 anni è un grande risultato per noi, per le famiglie e per tutta la comunità».

Luigi Melis lavorerà nello studio medico in via Pavese 8, lo stesso locale in cui esercitava il suo predecessore, dottor Osama, dal 7 agosto.

San Sperate

Di altro tenore le parole dell'assessore Vargiu: «In questo momento ci sentiamo sconfitti. Purtroppo sappiamo che è come una lotteria: sono i dottori a scegliere. Purtroppo si aspetta da tanto e i genitori si vedono rimbalzare da un Comune all'altro alla ricerca di un medico che possa prendere in carico il piccolo paziente. Ora i genitori sansperatini potranno provare con il dottor Melis a Villasor, ma dovranno comunque rivolgersi fuori al paese».

Il limite di pazienti in carico è di 800. «Molti bimbi di San Sperate che volessero rivolgersi allo specialista di Villasor rischiano di rimanere tagliati fuori», chiude Vargiu.

Anche il sindaco di San Sperate si è fatto portavoce del malumore delle mamme: «Il problema è il bando: spesso è troppo poco allettante per i medici. Andrebbe modificato».

RIPRODUZIONE RISERVATA