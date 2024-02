Villasimius, villaggio bloccato dal 1975: Comune condannato 

Prima una serie di ritrovamenti archeologici hanno bloccato il piano di lottizzazione già autorizzato negli anni Settanta, poi i vincoli paesaggistici hanno impedito la realizzazione di un grande complesso turistico nella splendida costa di Villasimius. Alla fine la burocrazia che ha reso necessario l’intervento del Tribunale amministrativo per ottenere, dopo quasi mezzo secolo, sia la restituzione dei terreni ceduti al Comune quando era stata firmata la convenzione del piano di lottizzazione, sia i soldi versati dal costruttore per gli oneri di urbanizzazione.

La sentenza

È quanto si legge nella sentenza del Tar Sardegna depositata giovedì che ha dato ragione alla società “Baia del Sole”, difesa dagli avvocati Maurizia Borea e Giuseppe Gentile Poli, riconoscendo all’azienda il diritto a alla restituzione delle aree cedute al Comune al momento della convenzione dell’11 aprile 1975 e i 46.935,60 euro pagati, a titolo di contributo di costruzione per gli oneri di urbanizzazione secondaria, incassati dall’Ente al momento del rilascio della concessione edilizia nel 1978.

Gli intoppi al progetto

La società Baia del Sole aveva ottenuto l’13 gennaio 1975 il via libera al Piano di lottizzazione “Manunzas” per realizzare un complesso turistico-immobiliare di 84.147 metri quadrati su un’area di oltre 33 ettari di loro proprietà. Approvato il piano, a fine anno era stata firmata la convenzione che prevedeva la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria rispetto e i fabbricati per le attività ricettive, residenziali e commerciali. Il cantiere prese il via il 16 luglio 1979, ma il 15 gennaio 1982 la Soprintendenza archeologica di Cagliari ordinò la sospensione dei lavori perché, dagli scavi, erano affiorati dei ruderi di interesse archeologico in un’area interessata dalla lottizzazione. Non solo. Un'altra tegola era poi arrivata nel dicembre 1989 con la legge regionale che comportò la sospensione dell’efficacia di qualunque piano attuativo localizzato nella fascia dei due chilometri dal mare, proprio come quello di Manunzas.

La battaglia giudiziaria

Dopo una serie di ulteriori, travagliate vicende, il 20 novembre 2000 la società Baia del Sole chiese al Comune di Villasimius di approvare un progetto di massima per adeguarsi alle nuove norme, con una proroga di 4 anni per ultimare le opere di urbanizzazione. Ma il 19 gennaio 2004 la Commissione edilizia diede un parere negativo sulla proroga, ritenendo scaduto il piano di lottizzazione. Da qui nacque un primo ricorso rigettato dal Tar Sardegna nel 2004 e poi un appello respinto dal Consiglio di Stato.

La restituzione

Quindi la richiesta al Tar di obbligare il Comune a restituire le aree cedute e diventate pubbliche in seguito alla convenzione e i soldi incassati dall’Ente nel 1979, con tanti di interessi e rivalutazione. Il Comune non si è costituito in giudizio davanti al Tar, ma in questi anni ha varie volte risposto alle istanze della società dichiarando ufficialmente la propria disponibilità a restituire gli oneri di urbanizzazione versati, anche se poi alla fine non ha mai proceduto.

I giudici amministrativi – nel collegio il presidente del Tribunale, Marco Buricelli, con i consiglieri Oscar Marongiu e Gabriele Serra – non hanno sposato la tesi che l’Ente fosse «in mala fede dal momento della presentazione della prima istanza», ma hanno comunque condannato l’amministrazione a restituire sia le aree in cessione e gli oneri incassati, con gli interessi a partire dalla data della domanda. Il Comune, inoltre, dovrà anche pagare alla Baia del Sole 2500 euro di spese giudiziarie.

