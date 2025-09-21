VaiOnline
Al Comunale.
22 settembre 2025 alle 00:05

Villasimius, uno stop amaro 

Squillo esterno dell’Atletico Uri che fallisce anche un rigore 

Villasimius 0

Atletico Uri 1

Villasimius (4-3-3) : Forzati, Caferri (8’ st Sinha), Loi (1’ st Dambros), Petit (8’ st Garau), Kiwobo, Isaia, Scarpato, Scioni, Ritacco (22’ pt Omofonmwan), Cannas, Beugré. In panchina Gonzalez, Muzzo, Cogoni, Marras, Concas. Alleantore Antonio Prastaro.

Atletico Uri (5-4-1) : Atzeni, Ravot (47’ st Ventricini), F. Dore, Canavessio, Brondani, C. Piga (16’ st G. Piga), F. Piga, Arnaudo (30’ st L. Scanu), Ricci (43’ st Lambroni), Leomanni, Basciu (43’ st Monti). In panchina Marcomini, Virdis, A. Dore, Ventricini, Gambacorta. Allenatore Massimiliano Paba.

Arbitro : Gabriele Mulas di Oristano.

Rete : 28’ pt Basciu.

Note : ammoniti Petit, Ritacco e Omofonmwan (Villasimius), C. Piga, Ricci, F. Piga, Leomanni e Lambroni (Atletico Uri).

Villasimius. Un primo tempo sottotono condanna il Villasimius alla prima sconfitta, mentre l’Atletico Uri riscatta il ko dell’esordio con una vittoria di misura ma preziosa. Gli ospiti sprecano un rigore con Carlo Piga, ma poco dopo trovano il gol decisivo con Basciu. Nella ripresa la squadra di Antonio Prastaro, anche grazie alle sostituzioni, cambia marcia e crea diverse occasioni, senza però riuscire ad agguantare il pari.

Dopo una fase di studio, l’Atletico Uri prende in mano il gioco e al 17’ si procura un rigore: dal dischetto va Carlo Piga, ma Forzati intuisce e respinge. La pressione degli ospiti non si ferma e al 28’ arriva il meritato vantaggio con Basciu che approfitta di un errore della retroguardia locale.

Nella ripresa il Villasimius entra in campo con un altro atteggiamento. I cambi danno nuova linfa e al 14’ Garau, sugli sviluppi di una punizione, sfiora il pari con una deviazione aerea che si stampa all’incrocio dei pali. Poi ci provano anche Dambros e Cannas, ma senza fortuna: l’Atletico Uri regge l’urto e porta a casa tre punti fondamentali.

