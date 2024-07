Villasimius, un’estate d’oro: tutto esaurito negli alberghi  

«Mi spiace, siamo al completo». E non ci sono eccezioni: dallo scorso fine settimana in tutta Villasimius è quasi impossibile trovare un posto letto libero nelle strutture ricettive. «L’altro giorno – racconta Sergio Ghiani, presidente del Consorzio turistico – degli ospiti che conosco mi hanno chiamato per prenotare. Ho fatto il giro degli alberghi e nessuno aveva disponibilità, quasi quasi non c’era neppure una tenda in campeggio. Certo, era un fine settimana, ma da oggi in poi il paese è pressoché al completo». Quindicimila i posti letto tra hotel e villaggi «più altrettanti o forse di più – aggiunge Ghiani – nell’extralberghiero, ma in questo caso non ci sono dati certi. Quel che possiamo dire è che, in base ai segnali che arrivano dai soci del consorzio, ci stiamo avvicinando ad un dieci per cento di presenze in più rispetto ad un 2023 che è stato eccezionale».

I numeri

Incremento a doppia cifra anche nel porto turistico. «Nonostante a giugno il tempo non sia stato dei migliori – spiega Amedeo Ferrigno, il direttore della Marina di Villasimius –abbiamo registrato un dieci per cento in più di prenotazioni. Dai primi di luglio a settembre inoltrato tutti i 790 posti barca sono occupati». I turisti arrivano persino da oltreoceano: «Dopo anni di stasi – aggiunge Ferrigno - stiamo registrando un ritorno degli americani e questo non può che farci piacere. Sarebbe però necessario potenziare i servizi, una cosa che non sempre dipende da noi. Ad esempio i posti auto attorno al porto sono appena 250, troppo pochi a fronte dei 790 posti barca».

Il boom

Hotel pieni e spiagge pure. Negli stabilimenti balneari i pochi ombrelloni liberi si trovano solo al mattino presto. «Siamo al completo già dai primi del mese – confessa Gianni Pusceddu, storico titolare del “Notteri” a Porto Giunco – e dunque non prendiamo più prenotazioni. Per scelta aziendale ogni giorno lasciamo comunque una ventina di posti liberi, in modo che chi prima arriva può prenotarli. Alle 10 sono già terminati». Stranieri, soprattutto: francesi, tedeschi, spagnoli, Europa dell’est. E ancora inglesi, americani e svizzeri. I numeri, insomma, sono in crescita «anche se più in quantità che non in qualità: è vero che i turisti sono più numerosi ma nel complesso spendono meno dello scorso anno. In tanti arrivano in spiaggia con la spesa appena fatta al market».

Qualche posto si trova ancora nei piccoli alberghi e nei b&b «ma non nei fine settimana – spiega Marco Cardia, assessore comunale e titolare dell’hotel “I Graniti” – vuol dire che la stagione è molto buona, forse meglio del 2023». Pienone anche nei ristoranti: «In alcuni casi – dice ancora Cardia – occorre prenotare almeno due settimane prima. E siamo ancora a luglio».

Sulle percentuali di incremento a doppia cifra il sindaco Gianluca Dessì predica prudenza. «Attendiamo dati certi – dice – per il momento da quelli in mio possesso posso senz’altro dire che siamo in linea col 2023. Poi sì, se esco per strada la sera l’impressione è che il paese sia davvero preso d’assalto». In aumento, in ogni caso, il turismo di giornata: «Arrivano per una escursione, una nuotata o una visita al museo, e spesso sono sardi. Per me è una bella soddisfazione anche se non è facile garantire degli ottimi servizi quando c’è un numero così imponente di turisti. Noi stiamo cercando di fare il massimo».

