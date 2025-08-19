«Villasimius una mia scelta» 

Uscire dal proprio ambiente protetto per rimettersi in gioco. L’obiettivo: «Voglio capire se posso fare bene altrove». Gianluigi Illario a luglio ha lasciato l’Iglesias, con cui nella graduatoria dei migliori giocatori di Eccellenza in tre anni ha conquistato un primo, un terzo e un quarto posto («ma a molti allenatori non andavo a genio e mi hanno messo i bastoni tra le ruote, altrimenti avrei rivinto»), e si è accasato al Villasimius.

Per lui, 29 anni, centrocampista tra i più esperti del massimo torneo regionale, comincia una nuova fase: «È stata una scelta personale». Il club del Sarrabus sta allestendo una formazione importante, con nomi di rilievo in rosa e un tecnico, Antonio Prastaro, che sa come muoversi in un torneo tanto complicato. «L’impressione è che sia una delle squadre da battere», sottolinea il fantasista, che nel curriculum vanta una lunga carriera: dagli esordi nelle giovanili di Cagliari, Sigma e Torres al passaggio in prima squadra col Castiadas, quindi la Serie D con Novese, Arzachena e Muravera e poi l’Eccellenza con Ghilarza, Samassi, Nuorese, Massese in Toscana, Nissa in Sicilia (la squadra perse la finale dei playoff) e infine Iglesias.

Fidanzato, un giorno si sposerà («ho sempre voluto una famiglia, è un sogno che spero si avveri») e nel frattempo sta per laurearsi in «Scienze dell’educazione, esporrò la tesi tra ottobre e novembre». Intanto dal 4 agosto si allena coi nuovi compagni.

Illario, perché lasciare l’Iglesias?

«Una scelta personale. Per me era una famiglia, sono stato trattato benissimo e da un punto di vista professionale ho fatto bene. Sarò sempre grato alla società».

Perché il Villasimius?

«Ho visto il progetto, che sta diventando importante, e poi anche per cambiare e capire se sono in grado di ben figurare altrove. Mi sono anche infortunato al piede ma il club mi ha voluto lo stesso, così ho scelto loro».

Dove potete arrivare?

«Ci sono tante individualità che il mister, molto preparato, cerca di trasformare in gruppo. Nessun proclama, ma l’impressione è che sia una delle squadre da battere. Possiamo fare molto bene. Promozione? Per ora no, il campionato è lungo e le incognite tante tra squalifiche, infortuni e quant’altro. Serve una rosa completa e a volte ci sono formazioni che magari spendono meno ma azzeccano l’annata».

Lei personalmente dove pensa di poter arrivare?

«In primis vorrei arrivare in doppia cifra, cercare di giocare il più possibile ed essere un leader ma in modo umile. Voglio lavorare duramente e chiudere il percorso di studi».

Lei ha giocato anche fuori Sardegna: che differenze ha visto?

«In Sicilia il calcio per molti giocatori è un vero lavoro e ogni partita è come fosse un derby. C’è tanto tifo, una peculiarità che qui manca. Al nord questo sport si vive in modo più freddo, molti giocano e lavorano. In Toscana c’è un alto tasso tecnico, il Sicilia ci sono tecnica e garra. In Sardegna è così da due o tre anni».

Quanto giocherà ancora?

«Sono nel pieno della maturità, andrò avanti sinché la mia tenuta fisica reggerà e io mi curo molto, tanto da aver giocato 102 partite negli ultimi tre anni. Non ho un’idea precisa. Vorrei giocare sino ai 40 anni ma non è semplice. Scendere di categoria sarà da mettere in conto, ma spero sia lontano il momento in cui dovrò lasciare l’Eccellenza».

Dove pensa di poter arrivare?

«Dipende dalle scelte di vita. In questi anni ho avuto offerte in Serie D, le ho rifiutate per non andare fuori ma sono certo che avrei fatto bene».

Cos’è il calcio per lei?

«Il centro della mia vita».

Come concilia il pallone con la famiglia?

«Riesco a farlo. La mia fidanzata mi spinge a giocare e concludere gli studi, il lavoro sarà fondamentale: di calcio non si vive. Lei, mia madre e mia suocera sono le prime tifose e vengono a seguire le mie partite».

