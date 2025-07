Punta Molentis non c’è più. L’angolo di paradiso nella costa di Villasimius è stato cancellato in un pomeriggio d’inferno da un incendio. Le fiamme sono partite dalla strada e, sospinte dal maestrale, hanno devastato il costone e poi hanno aggredito la spiaggia. Distrutti un chiosco e decine di auto. Centinaia di bagnanti evacuati via mare. Ieri decine di roghi in tutta l’Isola.

