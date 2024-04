villasimius, tre reti per conquistare i playoff Tharros sconfitta e in piena bagarre playout 

Villasimius 3

Tharros 2

Villasimius (4-3-1-2) : Arrus, Mastino, Loi, Magnin, Mancusi, Centeno (47’ st Savage), Mauro (27’ st Ghiani), Melis (37’ st Rinino), Camba, Manca (29’ st Zedda), Kassama (37’ st Koaudio). In panchina Gonzalez, G. Marci, A. Marci, Miranda. Allenatore Manunza.

Tharros (4-4-2) : Cabasino, Boi (10’ st La Valle), Facelli, Panza, Perilli (37’ st Piras), Lonis (10’ st Sardo), Silva, Tetteh, Atzori, Calaresu, Sanna. In panchina Mereu, La Valle, Sardo, Manca, Piras, Foddis, Vacca, Ferrari, Spiga. Allenatore Lai.

Arbitro : Giudice di Sassari.

Reti : 2’ st Camba, 7’ st Manca, 24’ st e 49’ st Tetteh, 40’ st Kassama.

Note : espulso Mereu dalla panchina; ammoniti Loi, Arrus, Facelli e Silva.

Villasimius. Il Villasimius dei record liquida anche la pratica Tharros e si assicura un posto nei playoff con una giornata di anticipo. Un'impresa per gli uomini di Nicola Manunza che in questo girone di ritorno hanno marciato a ritmo da primato ottenendo il record storico di punti del Villasimius nella massima categoria regionale (56 punti contro i 40 della stagione 2007-08). Sconfitta pesante, invece, per la Tharros che rischia seriamente di doversi giocare la salvezza al playout.

Nel primo tempo succede ben poco. Da segnalare in avvio un’occasione di Camba sugli sviluppi di un calcio d’angolo con palla respinta sulla linea di porta. Sfiora il gol anche Mauro che, su cross di Kassama, da buona posizione, calca debole. Inizio di ripresa devastante dei sarrabesi che dopo 120 secondi passano in vantaggio con Camba su cross dalla destra di Manca. Dopo 5’ percussione di Manca sulla sinistra, il talento di casa si accentra e con una conclusione con effetto a rientrare sul secondo palo batte Cabasino. Al 25’ Tetteh su assist di Atzori accorcia. Al 37’ Camba davanti a Cabasino si fa ipnotizzare. Il tris arriva al 40’ ad opera di Kassama. Al 49’ il gol di Tetteh del 3-2 finale.

«Un risultato straordinario», dice il tecnico del Villasimius, Nicola Manunza. «Ringrazio i ragazzi». Il vice Thomas Congia aggiunge: «Abbiamo compiuto un’impresa». (ant. ser.)

