Villasimius, tre gol al Sant’Elena per restare in scia  

Sant’Elena 0

Villasimius 3

Sant’Elena (4-3-1-2): G. Sanna, Giancarli, Pitzalis (32’ st E. Secci), Minerba, Angiargia, Mancusi, Cuccu (29’ st Piras), Pilleri (16’ st Delogu), Oli Oro, Manca (16’ st Tueto), D’Agostino (41’ st Sanna Cocco). In panchina Pisu, Cordeddu, Delogu, Boi. Allenatore Madau.

Villasimius (4-3-3): Forzati, Concas, Caferri, Isaia (43’ st Marras), Kiwobo, Garau, Saba (35’ st Omofonmwan), Scioni (19’ st Cogoni), Ragatzu (15’ st Sinha Filho) Cannas, Beugre. In panchina Gonzalez, Muzzo, Dambros, Scarpato, Zedda. Allenatore Prastaro.

Arbitro : Guarino di Avellino.

Reti : pt 41’ Saba; st 12’ Saba, 45’ Scioni.

Note : ammoniti Manca, Giancarli e Saba. Recupero 1’ pt - 4’ st; spettatori 300 circa.

Settimo San Pietro. Il Sant’Elena perde in casa per 0-3 contro il brillante Villasimius e prova sulla propria pelle l’alto livello del campionato di Eccellenza, nel quale non basta tentare di giocare un buon calcio, ma occorre cinismo e attenzione ai dettagli. Il Sant’Elena parte bene: già al 3’ Oli Oro, servito da Pitzalis sulla sinistra, calcia in area piccola, ma mette sul fondo. Al 10’ Manca impegna Forzati in un difficile intervento. Il buon avvio dei quartesi è illusorio, alla prima ripartenza il Villasimius ha una clamorosa occasione: al 18’ spinta di Minerba su Cannas, l’arbitro indica il dischetto, ma Ragatzu calcia troppo morbido e consente a Sanna di neutralizzare il rigore. Avviso ai naviganti, il Villasimius è davvero forte: al 23’ Saba salta un avversario e calcia sul secondo palo, la palla si stampa sulla traversa. Sul finire del primo tempo, in quattro minuti, gli ospiti di mister Prastaro mettono le mani sulla sfida: al 41’ proprio Saba è il più lesto a riprendere la respinta di Sanna su un tiro di Isaia, 0-1. Al 45’ Scioni parte da sinistra, salta sia Pilleri che Giancarli e poi calcia sul palo opposto, grandissimo gol dello 0-2.

Nella ripresa le speranze del Sant’Elena si spengono al 12’, quando ancora Saba, prende la mira dal limite e fulmina Sanna fissando lo 0-3. Gara finita, da segnalare una traversa del subentrato Dambros al 24’ e una girata di Oli Oro allo scadere che esalta i riflessi del portiere ospite Forzati.

