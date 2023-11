Villasimius spuntato 

Villasimius 0

Taloro Gavoi 0

Villasimius (4-2-3-1) : Gonzalez, Zedda, Loi, Magnin, Mastino, Savage, Mauro (27’ st Ghiani), Rinino (31’ st Manca), Camba, Melis, Kassama (39’ st Sanna). In panchina Kirby, Taricco, Mancusi, Matta, G. Marci, A. Marci. Allenatore Manunza.

Taloro Gavoi (4-4-2) : Fadda, Lapia, Vidili, Secchi, Sau, Castro, Pusceddu, Delussu, Falchi (39’ st Peana), Ricci, Mele. In panchina Cuguttu, Dettori, Saba, Mascia, Zucchelli, Sanna. Allenatore Mura.

Arbitro : Riccardo Urru di Sassari.

Note : angoli 3-3; recupero 1’ pt – 4’ st.

Villasimius. Giusto pareggio tra Villasimius e Taloro Gavoi al termine di una partita giocata per gran parte a centrocampo. Le due squadre restano appaiate in sesta posizione con 18 punti, in compagnia anche della Tharros. Un buon punto per la squadra di Nicola Manunza dopo un periodo non fortunato. Bene anche la compagine guidata da Mura che si conferma ostica.

Il tecnico Manunza ha schierato i suoi uomini col solito modulo (4-2-3-1) con Camba punta centrale. Ospiti col 4-4-2. Nel primo tempo da segnalare al 22’ una rete annullata a Kassama per fuorigioco. Poi succede davvero poco. Ci provano Melis e Maura ma Fadda si oppone senza grossi problemi. Per i gavoesi, al 34’ deviazione aerea dell’intramontabile Mele, palla di poco sul fondo. Anche nella ripresa non ci sono grosse azioni degne di nota se non nel finale un’occasione capitata a Ricci che, da buona posizione, si è fatto ipnotizzare da Gonzalez.

I commenti

«Risultato giusto», ha detto a fine gara l’allenatore del Villasimius, Nicola Manunza. «È stata una partita equilibrata con poche occasioni. Ci prendiamo il punto che ci permette di guadagnare terreno dalla zona calda. Arrivavamo, inoltre, da un periodo non proprio brillante». Nei sarrabesi pesa tantissimo l’assenza di Matteo Argiolas, bloccato da un serio infortunio. «È uno dei giocatori più forti della categoria», chiude Manunza. «La sua mancanza si fa sentire. Ora la società è alla ricerca di un sostituto».

Il presidente del Taloro, Mathias Urru: «Due squadre molto ordinate che hanno cercato la vittoria senza però scoprirsi. Resta il rammarico per l’errore di Ricci in pieno recupero: a tu per tu col portiere del Villasimius ha fallito clamorosamente. Obiettivamente il risultato è giusto». Nel prossimo turno, il Villasimius farà visita all’Iglesias mentre il Taloro sabato in anticipo ospiterà la Ferrini Cagliari.

