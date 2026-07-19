Villasimius, scommessa Cocco 

Il Villasimius si prepara a vivere l’ottava stagione della sua storia nel campionato di Eccellenza, la quarta consecutiva. Un traguardo straordinario per il centro del Sarrabus con meno di quattromila abitanti, ormai abituato a vivere ai vertici del calcio regionale. La prima volta nella massima categoria risale al periodo 2006-2010, sotto la presidenza dell’imprenditore Luca Dessì, oggi sindaco del centro turistico. Era una squadra molto forte: in rosa figuravano l’ex Tottenham Mauricio Taricco, l’ex Venezia Kenneth Zeigbo e giocatori come Pibiri, Cadeddu, Meloni e Murru. Quel Villasimius sfiorò i playoff per la Serie D nel 2007/2008, prima che la crisi trascinasse la società fino alla Prima Categoria. Con Beppe Martinez arrivò la prima, storica promozione in Eccellenza nel 2005/2006. La svolta più recente è del 2022/2023: la vittoria della Promozione con Antonio Prastaro in panchina e il ritorno, l’anno successivo, nel massimo torneo regionale.

I protagonisti

Protagonisti di questa nuova era sono gli attuali dirigenti Cristian Meloni, Spartaco Partis e Matteo Lonis, che hanno tenuto in alto il Villasimius centrando traguardi importanti: i playoff nel 2024 e la finale di Coppa Italia nel 2025. Nell’ultima stagione è arrivata una salvezza conquistata con merito. La società è stata rinforzata con l’ingresso di Federico Atzeni. Ora si riparte con una guida nuova. La panchina è stata affidata a Federico Cocco, reduce dalla prima esperienza da primo allenatore con il Selargius. Ex portiere di Cagliari e Sinnai, è la scommessa tecnica del club. «Sarà un campionato difficile e complicato», dice Cocco, che ha ricoperto il ruolo di secondo in Eccellenza con il Carbonia, «con squadre importanti e ben attrezzate come Alghero, Lanusei e l’Ilva, se rimarrà in Eccellenza, per citarne alcune. L’obiettivo è quello di disputare un campionato tranquillo». Il vice sarà Filippo Melis e il preparatore atletico Max Pusceddu.

I movimenti

Intanto il mercato entra nel vivo. Sono pronti a vestire il gialloblù Nicola Serra (classe 1999), ex Carbonia e Latte Dolce, e l’attaccante Nicola Muscas (2005, ex Latte Dolce). Vicinissimi, il portiere Janti Idrissi (2000), il difensore Andrea Mastino, il centrocampista Ayrton Hundt, il fantasista Andrea Porcheddu, l’esterno Matteo Vinci e l’attaccante Lionel Spinola (1991). Dal Selargius sono attesi anche tre fuoriquota: Paolo Fantini (2007), Matteo Orrù (2007) e Leonardo Carcangiu (2008). Restano Scioni, Loi, Garau, Marras e Concas.

Gli obiettivi

«L’obiettivo è fare bene, disputare un campionato tranquillo», spiega Cristian Meloni, che aveva vestito la maglia gialloblù negli anni d’oro. «La rosa? Stiamo lavorando e a breve annunceremo le trattative in via di definizione». Il conto alla rovescia per l’ottava avventura in Eccellenza è ufficialmente cominciato.

RIPRODUZIONE RISERVATA