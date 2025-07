Villasimius scatenato: il brasiliano Dambros, Zedda e Concas  

Tre colpi di mercato per il Villasimius (Eccellenza) di Antonio Prastaro. La società sarrabese ha ingaggiato l’esterno d’attacco Lorenzo Dambros. Brasiliano, classe 2003, originario di Porto Alegre, nella scorsa stagione ha giocato nel Montescaglioso (Eccellenza lucana) e in passato ha indossato le maglie di Bisceglie, Casarano, Sona, Messina, oltre a essere cresciuto nei settori giovanili di Entella e Cagliari. Tesserati anche il difensore Michele Zedda (classe 2006), proveniente dall’Himalaya, e l’esterno basso Stefano Concas (classe 2007), ex Costa Orientale Sarda.

La Paganese (Serie D) ha annunciato l’acquisto dell’esterno sinistro di Maracalagonis, Mario Piga, lo scorso anno in Serie C con il Lumezzane (in prestito dal Pescara).

Il centrocampista Federico Piga (2004) resta all’Atletico Uri. Prime conferme pure in casa Ossese: alla corte di Giacomo Demartis restano Mattia Gueli e Alessandro Sechi. Potrebbero arrivare l’attaccante Blas Tapparello e il difensore Diego Di Pietro.

In Promozione, gran colpo del Bonorva che ha tesserato l’attaccante classe 1991 Domenico Saba, grande protagonista con l’Usinese nelle ultime quattro stagioni, con 93 reti in 120 partite. Preso anche l’attaccante Giuseppe Cocco (1996), lo scorso anno alla Nuorese. Il Castiadas è vicino all’ingaggio del portiere Enrico Galasso, ex Ferrini Cagliari, e ha chiuso con l’esterno d’attacco Matteo Matta (classe 2008), cresciuto a Sinnai. Il difensore Alessio Cardia (2002) passa dall’Atletico Bono al Tuttavista. L’Ozierese ha, invece, ingaggiato il difensore italo-brasiliano Felipe Bortolucci (1993), ex Aracatuba (Brasile), con esperienze in Spagna, Giappone, Svezia, Armenia e in Italia con l’Anacapri.

In Prima Categoria, Stefano Pani (ex Selargius) è il nuovo allenatore dell’Arbus. In arrivo il portiere Marco Aramu, ex Atletico e Sant’Elena.

