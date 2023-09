Villasimius, punto di partenza 

Villasimius 1

Ferrini Cagliari 1

Villasimius (4-3-3) : Arrus, Zedda (37’ st Marci), Loi, Magnin, Mastino, Rinino, Argiolas, Melis, Camba, Kassama (37’ st Sanna), Ghiani (13’ st Mauro). In panchina Kirby, Taricco, Mancusi, Savage, Miranda, Cireddu. Allenatore Manunza.

Ferrini Cagliari (4-3-1-2) : Manis, Carboni, Rostand, Bonu, Podda, Usai, Mele, Sedda (24’ st Cogoni), Figos (27’ st Murgia), Scioni (43’ st Aresu), Boi (3’ st Mudu). In panchina Murtas, Anedda, Pusceddu, Carta, Galloni. Allenatore Pinna.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : 14’ pt Kassama, 29’ st Figos.

Note : ammoniti Mastino e Argiolas (Villasimius), Carboni, Bonu, Boi e Murgia (Ferrini); recupero 1' pt e 4' st.

Villasimius. Pari e patta tra Villasimius e Ferrini Cagliari. Succede tutto nel primo tempo. La squadra di Nicola Manunza passa in vantaggio con Kassama al 14’; gli ospiti centrano il gol del pareggio con l’intramontabile Figos un quarto d’ora dopo. Primo punto stagionale per i sarrabesi che hanno disputato una buona partita. Come i cagliaritani di Sebastiano Pinna, al secondo risultato positivo dopo la vittoria all’esordio contro il San Teodoro.

La partita

Il Villasimius è sceso in campo col 4-3-3: l’ex Camba davanti e sulle fasce Argiolas, assieme a Kassama. La Ferrini si presenta invece col 4-3-1-2. In attacco Podda e Figos e alle loro spalle il giovane Mele.Dopo la solita fase di studio, al 14’ il Villasimius rompe l’equilibrio. L’esterno Mattia Argiolas serve Kassama che calcia dal limite dell’area, la palla s’infila sotto l’incrocio dei pali. La Ferrini non ci sta ed al 29’ pareggia: su un cross con l’esterno, dalla destra, di Alberto Usai, Figos in mezzo all'area anticipa tutti ed insacca di testa. Il primo tempo si chiude senza altri particolari sussulti. Nella ripresa, la palla ristagna soprattutto nel cerchio di centrocampo con le rispettive difese che prevalgono sugli attaccanti.

Spogliatoi

«Una buona prova da parte dei ragazzi», dice il vice allenatore del Villasimius, Thomas Congia. « Peccato per non essere riusciti a tenere il vantaggio. La squadra è in crescita. È totalmente rinnovata e serve tempo. Ora ci concentriamo sul prossimo impegno». Soddisfatto il presidente della sezione calcio della Ferrini Cagliari, Pietro Caddeo. «Risultato giusto», dice. «È stata una partita equilibrata, combattuta a centrocampo». L’obiettivo? «È un campionato difficile con tante squadre che hanno investito tanto. Vedremo cammin facendo. Adesso è ancora presto per fare determinate valutazioni». Nel prossimo turno il Villasimius giocherà ancora in casa contro il San Teodoro. A Cagliari, la Ferrini ospiterà il Calangianus.

