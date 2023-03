Villasimius, ora è allarme 

Orrolese (4-4-2) : Casula, E. Pisano (23’ st Melosu), R. Anedda, Atzeni, Mura, Casti, A. Pisano (32’ st Soddu), Addis, Leoni (45’ st M. Pisano), D. Anedda, Vitellaro. In panchina Contu, Melosu, Soddu, Erriu, Prasciolu, M. Pisano, Tocco, Erriu, Sirigu. Allenatore Marcialis.

Villasimius (4-3-3) : Maine, Chessa, Marci (2’ st Masullo), Valentini (43’ st Taricco), Porcu, Bonfigli, Scalcione, Arnaudo, Iesu, Cirlini, Caliendo. In panchina Gonzalez, Bernia, Matta, Sirigu, Cadelano, Sabatel, Mullano. Allenatore Prastaro.

Villasimius 1

Orrolese 2

Arbitro : Crobu di Oristano.

Reti : 45’ pt E. Pisano, 46’ pt (r) Iesu, 17’ st Vitellaro.

Note : ammoniti Bonfigli, Casti, Anedda, Musu; recupero 2’ pt e 7’ st.

Villasimius. Seconda sconfitta di fila per il Villasimius capolista, che dopo essersi arresa nel turno precedente al Cus Cagliari è caduta ieri in casa contro l’ostica Orrolese. Decisiva la rete del bomber Vitellaro messa a segno nella ripresa dopo il botta risposta della prima frazione Emanuele Pisano-Iesu. La squadra sarrabese ha nove punti di vantaggio sul Castiadas che però gioca oggi a Villamassargia. E domenica prossima ci sarà lo scontro diretto all’Annunziata. Tre punti d’oro per l’Orrolese, che scavalca proprio il Villamassargia e al momento è fuori dalla zona playout.

La gara

È stata una partita combattuta, con i padroni di casa che hanno avuto maggior possesso palla e gli ospiti che sono riusciti a difendersi con ordine rendendosi pericolosi tramite alcune ripartenze. L’Orrolese ha sbloccato il risultato allo scadere del primo tempo con un eurogol di Emanuele Pisano che, su una respinta della difesa di casa seguente a un’azione d’angolo, ha fatto partire un missile da 30 metri che non ha lasciato scampo a Maine. Poco dopo su un corner c’è stato un contatto in area tra Matteo Mura e Porcu. Il direttore di gara ha fischiato fischia il rigore che il bomber Iesu, capocannoniere del torneo, ha trasformato. Uno a uno.

Il secondo tempo

Nella ripresa al 17’ Leoni ha servito in verticale Vitellaro che, ricevuta la palla spalle alla porta al limite dell’area, si è girato e ha insaccato per il nuovo vantaggio. Il Villasimius ci ha provato con Caliendo e in anche altre occasioni, ma l’Orrolese ha fatto buona guardia e provato anche a ripartire. «Tre punti d’oro», dice Marcialis, «complimenti ai ragazzi. Abbiamo pure giocato con tre fuoriquota».

