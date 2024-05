Villasimius, non c’è traccia dei due subacquei dispersi 

Non c’è traccia dei due sub dispersi nel mare di Villasimius durante un’immersione a 107 metri di profondità. Domenica mattina Stefano Bianchelli e Mario Perniciano si erano immersi per raggiungere il relitto della nave San Marco, l’allarme è stato dato dai colleghi rimasti ad attenderli a bordo dell’imbarcazione. Oggi le ricerche proseguiranno con un robot subacqueo e una nave cacciamine della Marina militare. Nel paese amici e colleghi di Bianchelli sono increduli: «Era il più bravo».

