Villasimius irraggiungibile 

Villamassargia 0

Villasimius 1

Villamassargia (4-3-3) : G. Marongiu, Mulas, Milia, Marteddu, Mameli, Orgiana (45’ st Lai), Contu, Ariu, Ciccu (32’ st Niang), Melis (17’ st Farci), Ballocco (38’ st Angioni). In panchina Steri, Saiu, M. Marongiu, Pitzanti, Argiolas. Allenatore Anedda.

Villasimius (4-3-3) : Maine, Chessa, Cirlini, Valentini, Porcu, Bonfigli, Taricco, Arnaudo, Iesu, La Valle, Caliendo (12’ st Ferro). In panchina Gonzales, Masullo, Cadelano, Bernia, Matta, Sirigu, Mullanu, Scalcione. Allenatore Prastaro.

Arbitro : Ruggiero di Oristano.

Rete : pt 34’ La Valle.

Note : ammoniti Milia, Orgiana, Marteddu, Caliendo, G, Marongiu, Ciccu, Ferro, Taricco, Maine.

Villamassargia. La capolista Villasimius batte di misura il Villamassargia e porta a 12 punti il vantaggio in classifica sulle dirette inseguitrici, in attesa della gara tra Guspini e Orrolese (Castiadas battuto ieri in casa dall’Andromeda). Confermato in panchina dopo l’esordio vittorioso di domenica scorsa contro l’Andromeda, l’ex mister della Juniores Fabrizio Anedda non riesce a bissare il successo in una gara difficile e scorbutica (tante proteste e 9 ammoniti in totale) nella quale i suoi hanno sì venduto cara la pelle ma hanno anche evidenziato ancora una volta una scarsissima vena realizzativa (solo 16 i gol fatti finora, 28 quelli subiti).

La partita

Non che il Villasimius di Prastaro abbia strameritato la vittoria (poche le occasioni da gol da ambo le parti), ma un gol segnato e una difesa attenta hanno fatto la differenza. Spinge la capolista in avvio con Arnaudo che al 4’ di testa manda appena alto su azione di corner. Al 27’ è Iesu a fare altrettanto calciando dal limite mentre, poco dopo, una conclusione di Caliendo non inquadra la porta. Al 34’ l’azione, tortuosa, che decide la gara: Iesu mette dalla destra un assist al bacio sui piedi di Caliendo che anziché appoggiare a porta vuota sceglie di colpire forte e centra il palo, la palla torna nei piedi di La Valle che da poco oltre il dischetto manda in rete. Poco dopo i padroni di casa hanno subito l’occasione di pareggiare ma Melis dopo aver scavalcato il portiere in uscita cade e la difesa libera. Sul finir di tempo Marongiu para una bella punizione di Iesu mentre la replica di Ariu è alta.

Il secondo tempo

Nella ripresa, tra il 60’ e il 70’, ci provano più volte Ariu, Farci e Ciccu senza fortuna. È invece Bonfigli a sfiorare il raddoppio su corner al 28’ (Marongiu esce a vuoto) ma di testa manda fuori.

