Villasimius in testa Villacidrese a fondo  

Villacidrese (4-2-3-1) : Cocozza, Aramu, Lussu, Rosa Gastaldo (31’ st La Torre), Mattia Pinna, Bruno, Muscas (28’ st Aru), Cirronis, Suella, Carboni, Fantasia (21’ st D. Pinna). In panchina Sitzia, Medda, Canu, Matteo Pinna, Vargiu. Allenatore Mannu.

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus, Zedda, Loi, Magnin, Mancusi, Rinino, Argiolas (45’ st Marci), Melis, Camba, Kassama (34’ st Miranda), Mauro (45’ st Savage). In panchina Kirby, Taricco, Mastino, Matta, Manca, Sanna. Allenatore Manunza.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Reti : pt 14’ Argiolas, st 29’ Aramu, 36’ Miranda, 39’ D. Pinna, 47’ Camba .

Note : a mmoniti Fantasia, Rinino, Argiolas.

SILIQUA. Tra Villacidrese e Villasimius termina 2-3. Al “Grassetti” prosegue la stagione itinerante dei ragazzi di Villacidro, che stavolta giocano a porte chiuse. Primo tempo di marca ospite: al 14’ Argiolas vince il duello con Lussu e con un diagonale destro trafigge Cocozza. Secondo tempo ricco di emozioni e gol. La Villacidrese pareggia al 29’ con Aramu: azione personale di Suella sulla sinistra conclusa sulla destra con un diagonale al volo del terzino. Al 36’ Villasimius di nuovo avanti: il neo entrato Miranda brucia sulla corsa prima Aramu e poi Cocozza in uscita depositando in rete la palla dell’1-2. Al 39’ altro pari della Villacidrese: D. Pinna gira in rete al volo un cross dell’argentino La Torre. Non è finita qui. Al 47’, prima di essere sostituito, l’attaccante ospite Argiolas guadagna un rigore (che manda su tutte le furie i “padroni di casa”) realizzato con freddezza da Camba.

