Villasimius  in orbita, Nuorese ko  

Villasimius 1

Nuorese 0

Villasimius (4-4-2) : Idrissi, Orrù (13’ st Mura), Loi, Serra, Mastino, Garau (20’ st Ornano), Marigosu (13’ st Hundt), Mar-

ras, Vinci, Porcheddu (45’ st Gasmi), Perra (33’ st Aime). In panchina Fantini, Cozzuto, Zedda, Cogoni. Allenatore Cocco.

Nuorese (4-4-2) : Dyguda, Troyes, Boccalini, Rydberg, Catte, Castelnoble, Congiu (15’ st Argiolas), De Sousa, Contu (1’ st Barone, 43’ st Mulas), Pilu (1’ st O’Neill), Dessena (8’ st Uleri). In panchina Scarcella, Murgia, Mula, Sylla. Allenatore Cattide.

Arbitro : Caddeo di Cagliari.

Rete : nel primo tempo 45’ Marigosu.

Note : ammoniti Loi, Marras, O’Neill, Troyes.

Villasimius. Il Villasimius batte 1-0 la Nuorese e conquista una vittoria che vale molto più dei tre punti. Decide Federico Marigosu, che nel primo tempo raccoglie l’assist di Perra e firma il gol partita. Di fronte c’è una Nuorese in crescita, organizzata e combattiva, che sullo 0-0 sfiora il vantaggio: De Sousa stacca di testa su cross di Catte, Idrissi respinge e sulla ribattuta lo stesso De Sousa manda sopra la traversa. Nella ripresa, tra gli ospiti, ha esordito Favio O’Neill, figlio dell’ex rossoblù del Cagliari Fabián. Nel Villasimius, tra i protagonisti Andrea Mastino, punto di riferimento della difesa, e Adam Idrissi, decisivo con parate importanti. Nota positiva anche per il 17enne Edoardo Perra, che ha giocato con personalità confermando la scelta della società di puntare sui giovani.

La cornice

Ma la fotografia più bella arriva dagli spalti: sempre più cittadini, famiglie, anziani e bambini sono tornati al campo a sostenere i gialloblù. «È questa la vittoria più importante», sottolinea il presidente Federico Atzeni. «Vedere i nonni accanto ai nipoti, i ragazzi e le famiglie sugli spalti significa che il calcio sta tornando a essere un patrimonio di tutto il paese. Stiamo facendo di tutto per riportare a Villasimius un sogno, e vogliamo viverlo insieme alla nostra gente: il nostro dodicesimo uomo deve essere il popolo di Villasimius».

Il presidente ringrazia poi chi lavora ogni giorno per il club: «Questa vittoria è di tutti. Del vicepresidente Cristian Meloni, del team manager Matteo Lonis, del ds Fabrizio Manca, di mister Federico Cocco, dello staff e dei giocatori, che ci mettono cuore. C’è ancora tanto da migliorare, ma la strada è giusta». (ant. ser.)

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