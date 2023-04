Villasimius già a gonfie vele E riaprono anche i “grandi” 

Il (quasi) pienone, anche se solo per una notte, si registra nelle piccole strutture ricettive. «Ho un hotel e un b&b – spiega Marco Cardia de “I Graniti” – e le prenotazioni si avvicinano all’80 per cento. La domanda è un po’ ridotta perché la Pasqua è bassa quest’anno però i segnali sono molto incoraggianti. I ristoranti saranno presi d’assalto e da fine aprile in poi apriranno tutti i grandi hotel. I numeri sono ottimi, prevedo una stagione migliore di quella pur ottima del 2022». Sulla stessa linea Enrico Cogoni che gestisce l’agenzia di case vacanze “Antares”: «Ci sono tanti turisti già dal mese di marzo – mette in evidenza - e son quasi tutti stranieri. Nelle mie strutture la percentuale è del 70 per cento, in particolare tedeschi e svizzeri».

Piccoli alberghi e b&b all’80 per cento della capienza a Villasimius per Pasqua e in più la possibilità di alloggiare in uno dei due cinque stelle del paese: nei giorni scorsi il “Capo Boi Falkensteiner Resort” – 122 camere e spiaggia da sogno – ha inaugurato la stagione. È il primo grande albergo che apre «sia perché abbiamo già numerose prenotazioni – spiega Nicola Serra, direttore del resort – sia perché vogliamo dare un segnale importante, e cioè che stiamo investendo sul territorio».

I numeri

L’organizzazione

Villasimius piace, insomma, nonostante non ci siano eventi o iniziative particolari per il periodo di Pasqua. «È proprio così – sottolinea Sergio Ghiani, presidente del consorzio turistico – ma stiamo lavorando ad una serie di grandi eventi già a partire dai primi di maggio». Ghiani in ogni caso parla di «ottimo risultato per Pasqua, considerando il periodo. Non usiamo però la parola boom, non ci sarà il tutto esaurito». Troppo in anticipo, insomma, le festività per fare il pienone: «C’è da dire – chiarisce il presidente del Consorzio – che quasi tutte le grandi strutture apriranno fra due settimane altrimenti si ritroverebbero con un buco da subito dopo Pasqua a fine aprile. C’è poi anche la questione dei voli. Siamo in costante contatto con l’aeroporto di Cagliari e con gli assessori al turismo e ai trasporti della Regione per pianificare al meglio le rotte per la stagione estiva. La collaborazione è massima. Per Pasqua però i voli sono ancora pochi».

Le prospettive

Una sorta di rodaggio, insomma, in queste settimane «per poi decollare dopo il 25 aprile – aggiunge Ghiani – e fare ancora meglio del 2022». Primo grande appuntamento il prossimo 7 maggio: «Ci sarà la festa di primavera – conclude Ghiani – organizzata dalla neonata Pro Loco di cui sono presidente. Una festa che riproporrà la storia e le tradizioni del paese».

