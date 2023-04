Villasimius, gara a due per il Municipio  

Alla fine le liste a Villasimius si sono ridotte a due e il ritornello è (quasi) lo stesso degli ultimi vent’anni: Gianluca Dessì da una parte, Livio Carboni (una novità) - con Tore Sanna candidato consigliere - dall’altra. È proprio la presenza in lista dell’attuale vicesindaco di Quartu Sant’Elena a far rumore «ma non si tratta di nessuna sorpresa - taglia corto Sanna, alla sua prima da candidato consigliere - la vera sorpresa è che ci sono ben sette donne su tredici». Il candidato sindaco Carboni, con un passato all’opposizione assieme a Dessì, chiarisce di essere stato lui personalmente a premere per avere in squadra Sanna «perché ci serve tutta la sua esperienza e soprattutto ci serve che Tore trasmetta ai più giovani questa esperienza». Nella lista di Carboni - imprenditore ed esperto di turismo (parla tre lingue) - ci sono alcuni ex come Luisa Cadoni e Silvana Frau, persone d’esperienza come Maria Chiarella Sumas e tanti giovani: «Siamo riusciti - aggiunge il candidato sindaco Livio Carboni - a rappresentare le diverse fasce d’età e il variegato tessuto sociale, una squadra completa in ogni reparto con in più tanto entusiasmo».

Gli antagonisti

Ancora più giovane la squadra di Gianluca Dessì (età media di circa 41 anni contro i 47 della lista di Carboni). Con lui gli ex consiglieri di maggioranza Marco Cardia, Angelo Frau, Michele Cireddu e diverse novità: «È una squadra preparata - spiega Dessì - tutti provengono dal mondo del lavoro. Il più piccolo, Cristian Pinna, è uno studente universitario. Rispetto al passato abbiamo deciso di dare molto spazio ai giovani senza andare a guardare il numero dei voti che potrebbe portare un candidato rispetto ad un altro». In lista anche una cubana, Saily Contreras Bello: «Una scelta di apertura totale all’integrazione - dice ancora Dessì - un segnale importante per tutte quelle persone che hanno voglia di venire e di lavorare a Villasimius. Di certo non l’abbiamo inserita solo per chiudere la lista, come qualcuno sta dicendo».

Gli abbandoni

Alla rinuncia, venerdì, del candidato sindaco Pino Gagliardo ieri si è aggiunta quella dell’ex vicesindaco Maurizio Marci e del suo gruppo Noi Siamo Villasimius. Da quattro liste, insomma, a soltanto due. «Le interlocuzioni con gli altri gruppi - spiega Marci - non hanno portato alcun frutto e dunque, viste le difficoltà, abbiamo optato per il ritiro. Mi prendo io tutte le responsabilità per l’incapacità di costruire un progetto alternativo». Marci aggiunge che Noi Siamo Villasimius finisce qui «ma chiederemo ai prossimi amministratori di prendere in considerazione alcune nostre proposte». Quanto alla scelta tra Dessì e Carboni «da parte mia - conclude - non ci sarà alcuna indicazione di voto».