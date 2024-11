Villasimius e Taloro si accontentano 

Villasimius 1

Taloro 1

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus, Zedda, Loi, Magnin, Vitale, Pucinelli (76’ Valentini), Argiolas, Melis, Floris, Sakho (52’ Arnaudo), Beugrè. In panchina Gonzalez, Sanna, Mastino, Arnaudo, Valentini, Ragucci, Marci. Allenatore Nicola Manunza.

Taloro Gavoi (4-3-3) : M. Fadda, A. Fadda (86’ Porcu), Piriottu, Secchi, Sau, Castro, Mereu (63’ Pusceddu), Delussu, Mele, Lapia, Mura (63’ Vacca). In panchina Pusceddu, Picco, Pittalis, Luppu, Fenudi, Vacca, Saba, Pittalis, Porcu. Allenatore Antonio Marinu.

Arbitro : Antonello Lupo di Venosa.

Reti : 35’ pt Floris, 6’ st Secchi.

Note : ammoniti Sakho, Melis, Arnaudo e Zedda (Villasimius), Sau (Taloro Gavoi).

Villasimius. All’Is Casas di Villasimius finisce in parità tra i sarrabesi e i rossoblù di Marinu. È stata una bella gara tra due squadre che volevano portare a casa l’intero risultato. Entrambe arrivavano da una sconfitta.

Nel primo tempo i canarini passano con merito in vantaggio con Floris. A inizio ripresa il pareggio firmato da Secchi. Poi diverse occasioni da ambo le parti ma il risultato resta invariato. Il Taloro continua così a far punti in trasferta mentre deve ancora trovare la continuità davanti al pubblico di casa. Discorso simile per il Villasimius, che resta vicino alla zona calda della classifica. (ant. ser.)

