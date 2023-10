Villasimius e Sant’Elena a secco 

Villasimius 0

Sant’Elena 0

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus, G. Marci (23’ st Zedda), Loi, Magnin, Mancusi, Savage (23’ st Rinino), Argiolas (24’ st Kassama), Melis, Sanna (35’ st Cireddu), Miranda, Mauro (1’ st Ghiani). In panchina Kirby, Taricco, A. Marci, Matta. Allenatore Manunza.

Sant’Elena (4-3-3) : Fortuna, Onnis (12’ st Mura), Ibba, Rotaru, Vignati (15’ pt Delogu), Pinna, Minerba, Ezeadi (14’ st Anedda), Piroddi, Fadda (49’ st Pilleri), Porru. In panchina Celli, Atzei, Murgia, Pintus, Melis. Allenatore Piras.

Arbitro : Luca Sanna di Sassari.

Note : ammoniti Argiolas (Villasimius) e Piroddi (Sant’Elena).

Villasimius. A Villasimius finisce senza reti. La squadra di Nicola Manunza e il Sant’Elena si sono trovate di nuovo davanti a distanza di tre giorni per l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia. È stata una partita equilibrata con le rispettive difese che non hanno praticamente concesso nulla. Per il passaggio del turno quindi tutto rimandato alla partita di ritorno, a campi invertiti, il 25 ottobre.

Il tecnico di casa rispetto alla gara di campionato cambia cinque giocatori e propone il modulo 4-2-3-1. In difesa, da destra, Marci, Magnin, Mancusi e Loi. In mezzo al campo Savage e Melis. Sulle fasce Miranda a destra e Argiolas sull’altra corsia. In mezzo agli esterni Mauro e punta centrale Sanna. Gli ospiti, che lasciano a riposo Peddoni e Floris, si schierano col 4-3-3. In cabina di regia Fadda, interni Ezeadi e Rotaru. Esterni alti Minerba a destra e Piroddi a sinistra. Davanti Porru.

Nel primo tempo succede ben poco.

In avvio di ripresa Villasimius insidioso: dopo uno scambio veloce, il neoentrato Ghiani si accentra e calcia ma la palla si stampa sulla traversa. Resta solo un sussulto, perché bisogna attendere la mezzora per assistere a un’altra occasione, questa volta del Sant’Elena. Con una punizione da 25 metri Fadda fa tremare l’incrocio dei pali alla sinistra di Arrus.

A fine gara parla il vice allenatore del Villasimius, Thomas Congia. «Il Sant’Elena è ben organizzato, concede davvero poco. Abbiamo cercato di fare la partita creando qualche palla gol ma non è bastato. In chiave seconda gara era importante anche non subire». Sponda Sant’Elena: «È stata una partita sostanzialmente equilibrata, combattuta a centrocampo», ha detto il patron del Sant’Elena, Luca Meloni, «il risultato è giusto. Ci giocheremo la qualificazione nella partita di ritorno. Teniamo a far bene anche in Coppa».

RIPRODUZIONE RISERVATA