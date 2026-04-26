Villasimius, è salvezza 

Iglesias 0

Villasimius 1

Iglesias (3-5-2) : Daga (28’ st Slavica), Leroux, Arzu (1’ st Crivellaro), A. Piras, Tiddia (22’ st Bahlaoun), Abbruzzi (28’ st Cancilieri), Alvarenga, Frau, Salvi Costa, E. Piras, Capellino. Allenatore Ibba.

Villasimius (4-4-2) : Forzati, Loi, Zedda, Mancusi, Paganelli, Marras, Graziano (13’ st Magli), Scioni, Ikugar, Cannas, Beugre. Allenatore Pinna.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Rete : st 17’ Ikugar.

Note : ammonito Tiddia. Recupero 1’ pt - 4’ st. Spettatori 220.

Iglesias. Con una rete di Ikugar al 17’ della ripresa il Villasimius batte l’Iglesias e coglie la salvezza matematica ma più che nei 90’ di gioco le emozioni si registrano a pochi minuti dall’avvio quando il presidente Giorgio Ciccu, in compagnia dell’assessore Daniele Reginali e del consigliere regionale iglesiente Alessandro Pilurzu, presenta al pubblico le 3 coppe vinte in stagione dalla società e le rispettive compagini che hanno trionfato: di diritto si inizia dal primo storico trofeo di Coppa Italia Eccellenza per concludere con i trofei regionali dei campionati dei Giovanissimi e degli Allievi. Tornando alla gara, l’Iglesias chiude il campionato con una prestazione sonnolenta e al Villasimius basta una prova quasi sufficiente per imporsi. C’è solo un tiro dal limite di Cappellino, ben parato da Forzati, da registrare nel primo tempo mentre al 9’ della ripresa Daga compie un miracolo sul tap-in ravvicinato di Marras e guarda poi Ikugar sparare incredibilmente alto da un metro dopo la respinta. Lo spavento non sveglia i locali e arriva quindi il gol vittoria: cross dalla destra di Cannas ed il possente Ikugar sovrasta di testa A. Piras e insacca di testa. Al 30’ c’è anche un palo pieno colto in tuffo di testa da Ikugar.

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