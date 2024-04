Villasimius, Costa Rei, Pula: «Sarà un’estate da ricordare» 

I primi dati in possesso di albergatori e amministrazione comunale fanno ben sperare: quest’anno a Pula ci saranno più turisti della scorsa estate. Molti hotel hanno avviato la stagione estiva solo da pochi giorni, altri lo faranno direttamente a maggio, ma c’è un aspetto che mette tutti d’accordo: il saldo delle presenze dei vacanzieri a fine stagione sarà di sicuro positivo.

Aperti da Pasqua

Per Lorenzo Giannuzzi, general manager del Forte Village, aperto da quasi un mese, i primi riscontri sono confortanti: «Le cose sono andate bene già a Pasqua. I turisti non sono mancati ma c’è da dire che stiamo lavorando bene anche in questo periodo con gli ospiti che arrivano per prendere parte ai congressi. Per l’estate ci attendiamo un incremento di presenze rispetto allo scorso anno, che è stato un po’ l’anno zero dopo gli anni caratterizzati dalla pandemia: naturalmente molte prenotazioni arriveranno a ridosso della data scelta dai vacanzieri ma per ora siamo molto soddisfatti».

Per Donatella Fa, assessora comunale al Turismo, le prenotazioni per la zona archeologica di Nora sono un po’ la cartina tornasole dell’andamento della prossima estate: «Registriamo un 7 per cento in più rispetto al 2023, l’interesse nei confronti del nostro patrimonio archeologico da parte dei turisti è in costante crescita, questo dimostra che chi viene in vacanza a Pula non cerca più solo le spiagge ma è interessato anche a conoscere la storia e la cultura di questo posto”.

Aperti da oggi

Tutto aperto da oggi, grandi strutture ricettive comprese. A Villasimius i segnali sono molto buoni per la stagione turistica: si parte da un +8% di prenotazioni rispetto al 2023. «A fine aprile – spiega Sergio Ghiani, presidente del consorzio turistico di Villasimius – siamo nella media delle aspettative. Molto dipenderà dal meteo. Ma dai primi di maggio possiamo già registrare un incremento e questo ci fa ben sperare».

Un inizio col botto, insomma. «Anche se – aggiunge Ghiani – dobbiamo restare con i piedi per terra: i conti si fanno alla fine». Fiducioso Giovanni D’Anna, direttore del Simius Playa, che apre oggi, con qualche giorno in anticipo sulle previsioni: «A giudicare dalle prenotazioni c’è un po’ di movimento. Gli ospiti sono soprattutto stranieri».

Apertura in grande anticipo anche per il Garden Beach, resort sulla spiaggia di Castiadas : «Puntiamo a una stagione sempre più lunga», sottolinea Pierpaolo Piu, il direttore. «Apriamo il 30 aprile, non era mai successo prima. Lo facciamo anche per dare un segnale, per far capire che Costa Rei e Castiadas sono vive sin da ora. In ogni caso le prenotazioni sono buone, siamo fiduciosi». A Costa Rei – la frazione turistica di Muravera – tanti ristoranti sono già in funzione e poi ci sono le iniziative del centro commerciale naturale appena nato (la prossima il 4 e 5 maggio con il prosieguo della Sagra degli Agrumi): «Il Centro commerciale – dice Giuseppe Onano, titolare di un’agenzia di case vacanze e socio del Ccn – sarà determinante. Quanto ai numeri delle seconde case sono simili a quelli del 2023. I movimenti importanti inizieranno a fine maggio».

