Villasimius ad Assemini per riprendere la corsa  

Oggi in campo la Promozione: mancano due turni alla fine. In scena tutto il girone A, che vive un finale emozionante con tre squadre racchiuse in 4 punti. Il torneo sembrava terminato appena cinque partite fa ma la capolista Villasimius ne ha perso quattro di fila e ora Castiadas e Guspini si sono portate a -3 e -4. Ma le sfidanti non possono sbagliare, un passo falso con un contestuale successo della battistrada chiuderebbe i giochi. Il Villasimius farà visita all’Asseminese terzultima, il Castiadas giocherà in casa contro l’Atletico Cagliari quinto, il Guspini ospiterà il Gonnosfanadiga tranquillo a metà classifica.

Nel girone B l’unico anticipo vedrà opposti il Tortolì, quinto, e il Tonara, già retrocesso. Domani la gara di cartello sarà tra Arborea e Barisardo, terza contro prima, con l’Idolo secondo a -2 che giocherà in trasferta contro la Paulese. Nel gruppo C il Tempio già promosso festeggerà il salto di categoria a Macomer.

