Villaservice, tende e sciopero della fame: la lotta degli operai 

La sede del Consorzio industriale da una parte della strada, dall’altra le tende in cui dormiranno gli operai licenziati dalla Villaservice. Non solo: due di loro da ieri hanno iniziato lo sciopero della fame.

Il presidio

Eccola l’ultima, disperata, protesta dei dipendenti della società che dal 31 dicembre scorso, con la riconsegna degli impianti al Consorzio, non ha più ragione di esistere. Quel giorno un operaio aveva minacciato di buttarsi da un silos, convinto poi a rinunciare al gesto estremo dal presidente dell’ente industriale di Villacidro, Enrico Caboni, che promise di assegnare a Villaservice un incarico da 140mila euro che avrebbe consentito di rinviare le procedure di licenziamento. Non se n’è fatto nulla e ora tutti hanno deciso di lottare fino a una svolta «con fatti e non con le parole», unica arma che resta loro per far sentire la propria disperazione. Lo hanno detto a gran voce e scritto in un cartello: «Dopo 40 giorni di false promesse e illusioni, è arrivato il licenziamento. Perché?».

Le voci

Non che sia giunto inaspettato, ma per queste persone con famiglie monoreddito, moglie e figli a carico questo è un dramma. «Siamo convinti – dice Michele Atzeni – dell’urgenza anche di questa forma di lotta, ci tengo a precisare estrema e pacifica, contro il licenziamento di 42 dipendenti in nome dell’assunzione di nuovo personale. Perché far fuori Villaservice con tutti i suoi dipendenti e affidare i servizi a due società esterne? Uno smantellamento consumato sotto i nostri occhi». Il collega, Mauro Atzeni, aggiunge: «Da qui ce ne andremo solo quando avremo certezza di azioni concrete e garanzie sul nostro posto di lavoro». Accanto la vicinanza e la solidarietà dei dipendenti che ce l’hanno fatta ad andare in pensione alla fine dell’anno, prima dell’avvio del licenziamento collettivo. «L’errore – ricorda Bruno Scano – è stato rompere il giocattolo e buttare via anche il gioco. Visto che il Consorzio non era più disponibile a rinnovare il contratto di affitto alla Villaservice, che bisogno c’era mettere alla porta anche i lavoratori? Sono perito chimico industriale, in quell’impianto ho lavorato oltre 30 anni, ho affiancato tanti giovani, mi dispiace che persone formate siano state licenziate».

Le parti

«Sapevo – riferisce Caboni – che il licenziamento sarebbe scattato lunedì. Non conosco i motivi dell’anticipo. Comunque sia, la data non blocca di certo l’iter avviato per verificare la possibilità di assumere i lavoratori della Villaservice. Licenziati o ancora in servizio, la procedura non cambia». La società con statuto in house, partecipata da quattro Comuni, Villacidro, Arbus, Sanluri e Gonnosfanadiga, nei suoi 30 anni di vita ha superato diverse difficoltà, da giugno dello scorso anno la situazione è precipitata. E ieri i liquidatori, Francesco Salaris e Massimo Lai, hanno informato i sindaci del licenziamento del personale. «Ho riferito – ricorda Salaris – la fine della vertenza Villaservice, col passaggio negli uffici del Centro per l’impiego di Cagliari. Seguirà la liquidazione giudiziale che sostituisce il fallimento. Azioni che avremmo voluto evitare, ma a questo punto sono atti obbligati: la Villaservice senza impianti non ha ragione di esistere». Intanto i lavoratori aspettano il candidato alle Regionali Paolo Truzzu, domani alle 18 al Consorzio. «Le promesse elettorali non servono. Vogliamo il nostro posto di lavoro», dicono compatti.

