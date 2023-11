Villaservice, stangati sindaci e presidenti 

Mano al portafogli per i sindaci dei Comuni soci e i presidenti di Villaservice che dovranno sborsare di tasca propria per una sanzione di 12.720 euro ciascuno. Un totale di 89.045 euro per non aver rispettato il Piano anticorruzione nella nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della società che gestisce l’impianto dei rifiuti di Villacidro. Il provvedimento sanzionatorio emesso, su richiesta della presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Nucleo speciale anticorruzione della Guardia di Finanza, contesta la violazione a tre ex primi cittadini, Marta Cabriolu di Villacidro , Fausto Orrù di Gonnosfanadiga , Antonello Ecca di Arbus , al sindaco in carica di Sanluri , Alberto Urpi, e agli ex presidenti, Manuela Collu e Francesco Gioi; obbligata in solido la Villaservice.

La nomina

La ragione del procedimento sanzionatorio nasce nell’ottobre del 2019: nel corso dell’assemblea dei soci i sindaci deliberarono all’unanimità la nomina dei componenti il nuovo organo amministrativo di Villaservice, tra cui Davide Sardu di Gonnosfanadiga, militare dell’esercito. La violazione contesta ai sindaci e ai presidenti “la mancata richiesta a Sardu dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività extra istituzionale”. Adempimento che non è stato fatto neppure in un secondo momento, ovvero dopo che il militare ha presentato il curriculum con “la dichiarazione dell’insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse, come prescrive il Piano triennale per la prevenzione anticorruzione”.

Partendo dal compenso lordo di 44.524 euro che il consigliere ha percepito illegittimamente dal 2019 al 2022, la sanzione pecuniaria per sindaci e presidenti raddoppia e complessivamente ammonta a 89.048 euro. Misura ridotta alla terza parte se si paga entro 60 giorni. Nel frattempo “gli interessati possono presentare scritti difensivi, documenti e chiedere di essere ascoltati. Solo dopo, con ordinanza motivata, verrà ingiunto il pagamento agli autori della violazione o alle persone che vi sono obbligati solidamente, diversamente si procederà con l’archiviazione degli atti”.

Le reazioni

Una doccia fredda per i sindaci, sia per chi ha lasciato l’incarico da ormai tre anni sia per chi ancora lo ricopre. Nessuno ha intenzione di pagare per un atto di competenza degli uffici: in questo caso potrebbe essere il responsabile dell’anticorruzione. «A Villaservice – ricorda Orrù – ciascuno di noi rappresenta il proprio Comune e propone la nomina dei consiglieri, condivisa dagli amministratori, dopo aver accertato la disponibilità dell’interessato. Il curriculum non viene presentato al sindaco ma agli uffici. Questa multa è un ulteriore passo per allontanare le persone dalla politica». Ecca: «Inaccettabile una sanzione per un errore o una dimenticanza commessa da altri. Non spettava a noi verificare la regolarità della procedura». Urpi: «Come ci è stato chiesto dall’Autorità che ha condotto le indagini, faremo sentire le nostre ragioni. Il ruolo politico a Villaservice in questi anni è stato impegnativo: ingiusto chiudere con una multa per ciò che ritengo non essere di nostra competenza».

