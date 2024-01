Villaservice, speranze ridotte 

Nessuno accordo per frenare i licenziamenti dei 42 lavoratori della Villaservice, la società in house che ha gestito l’impianto dei rifiuti di Villacidro fino al 31 dicembre e che dal primo gennaio, scaduto il contratto di affitto, lo ha ceduto al proprietario, il Consorzio industriale. Ieri mattina, si è chiuso con un nulla di fatto il negoziato fra la società, la rappresentanza sindacale della Cgil e quella unitaria per salvare i posti di lavoro.

Accordo mancato

A 45 giorni dall’avvio della procedura di licenziamento collettivo, ieri alle 9.30, nei locali degli uffici amministrativi della Villaservice, per l’occasione presi in affitto, l’incontro fiume, tra le forze sindacali e la società, è finito con un verbale di mancato accordo. Rimandato tutto alla fase successiva da espletarsi entro 30 giorni, con la mediazione della Regione, nello specifico l’assessorato al Lavoro, come prevede la legge. Di fatto si è già aperta una nuova fase, questa volta amministrativa, che impegna gli interessati a indicare proposte per concordare una soluzione. «In questo lasso di tempo – dice il liquidatore della Villaservice, Francesco Salaris – continueremo a lavorare per salvare i posti di lavoro. È chiaro che occorre collaborazione. Ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità e mettere in campo atti concreti per evitare che il personale vada a casa. Confidiamo nella proposta del Consorzio, ovvero l’affidamento di alcuni servizi all’interno dell’impianto, decisione che ci permetterebbe di impiegare una parte del personale ed evitare o quantomeno posticipare i licenziamenti fino a quando i dipendenti saranno impegnati. In ogni caso, terminata la contrattazione amministrativa, convocheremo l’assemblea dei soci per avere degli indirizzi in ordine al personale».

I lavoratori

Il mancato accordo con le organizzazioni sindacali accresce le iniziali preoccupazioni dei lavoratori. Ieri la speranza di uscire dall’impasse si è spenta: «Accordo non raggiunto», si legge nel verbale. L’attesa degli atti concreti del Consorzio è rimasta tale. Nulla è arrivato dai sindaci dei Comuni soci – Arbus, Villacidro, Gonnosfanadiga e Sanluri – nonostante la promessa di un incontro da tenersi in questi giorni. «La riunione verrà concordata con i sindaci, partendo dalla delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio sull’atto di verifica dell’acquisizione della Villaservice», comunicava il sindaco di Villacidro, Federico Sollai, sabato scorso. La delibera in discussione non è altro che la richiesta di acquistare a costo zero la Villaservice e salvare società e personale. Chiusura amara per i lavoratori: «Le promesse non vedono traduzioni pratiche, buoni intenti accompagnati da un’evidente volontà di portare a termine i licenziamenti».

