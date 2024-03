Villaservice, si tratta col Consorzio 

«L’unico modo per salvare la Villaservice dal fallimento è che il Consorzio l’acquisisca a costo zero. Se dovesse farlo con un parere legale, lo faccia in fretta. Trattandosi di un ente pubblico, spetta alla Regione». È un ultimatum quello che ieri pomeriggio è arrivato da Alberto Urpi, questa volta nelle vesti di sindaco di Sanluri e nuovo consigliere regionale del Medio Campidano, durante l’ultimo incontro che si è tenuto ieri nella sede del Consorzio industriale di Villacidro. Presenti i componenti del direttivo dell’ente con il presidente Enrico Caboni e i sindaci dei Comuni soci della società Villacidro, Arbus, Sanluri e Gonnosfanadiga.

I numeri

Sul tavolo del confronto il nodo da sciogliere resta il destino della Villaservice e il futuro dei 42 dipendenti, da venerdì disoccupati. Questa volta sono stati i tempi stretti a dettare l’agenda dell’incontro per la salvezza della società in house, alla quale da 30 anni era affidata la gestione dell’impianto dei rifiuti. «Dopo un tira e molla di oltre un anno – ha detto Urpi – sono rimasti pochi giorni per passare dalle parole ai fatti concreti. Il Consorzio acquisisca le nostre quote, con i 10 milioni di euro in cassa paghi i debiti. Se la somma non fosse sufficiente, il resto potrebbe recuperarlo con la gestione futura dell’impianto». Per il primo cittadino di Arbus, Paolo Salis, «è inconcepibile che un Consorzio, ente pubblico, faccia la guerra ad altri enti pubblici, i Comuni, solo per un contenzioso che si sarebbe potuto risolvere in mille modi. Invece? hanno scelto il peggiore: mandare a casa i dipendenti». Urpi ha insistito sul concetto che «non si può ignorare il fatto che il Consorzio sia un ente provinciale, mentre la Villaservice è dei Comuni. Caso unico nella storia se dovesse accadere che nel pubblico i lavoratori vadano a casa dopo 30 anni di lavoro per far posto ad altro personale di imprese private». Si annuncia un confronto sul piano legale: «Singoli pronunciamenti, per quanto autorevoli siano, non potranno essere vincolanti. Ora saremo noi sindaci a chiedere un parere legale per capire se davvero il contenzioso in corso tra Consorzio e Villaservice possa essere un ostacolo all’acquisizione della società», dice Salis.

La Cgil

I lavoratori, appesi al filo, ieri hanno sperato fino alla fine di potersi sedere al tavolo delle trattative. «Abbiamo chiesto – dice il segretario della funzione pubblica Cgil, Salvatore Caddeo – di invitare una rappresentanza. Come sempre tocca aspettare per conoscere le novità. Intanto la nostra presenza quotidiana si è spostata dai cancelli del Consorzio all’ingresso della Villaservice. Ci saremo fino a quando scadrà il termine per ritirare dal Tribunale l’esposto per l’avvio della procedura di fallimento. Se dovesse succedere, la responsabilità sarà tutta della politica locale».

