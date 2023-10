Villaservice, scattano i licenziamenti 

Si chiude con la parola licenziamento la travagliata vicenda dei 42 lavoratori della Villaservice, la società in house che gestisce l’impianto del rifiuti del Consorzio industriale di Villacidro. La parola fine arriva dall’incontro di ieri pomeriggio nella sala riunione della società fra i sindacati Cisl, Uil, Cgil e i liquidatori della società, Francesco Salaris e Massimo Lai. Assente il Consorzio. Un’ora prima il presidente, Gianni Massa, ha comunicato di non partecipare «alla riunione in quanto non possiede nessuna competenza in merito alla problematica inerente i rapporti fra la Villaservice e i lavoratori della stessa società».

Il licenziamento

All’inizio del tavolo congiunto, convocato dalla Villaservice su richiesta dei sindacati, i presenti hanno preso atto della fitta corrispondenza di questi giorni fra Consorzio e Villaservice in merito alla restituzione dell’impianto di trattamento dei rifiuti al proprietario al Consorzio, da anni gestito dalla Villaservice. Dunque la riunione per decidere la sorte dei lavoratori. I liquidatori hanno ricordato che la loro proposta, ovvero trasferire l’azienda con tutto il personale impiegato in base all’articolo 2112 del codice civile, era stata bocciata dal Consorzio. Non essendoci, pertanto, spazio ad alcuna trattativa, l’unica strada percorribile era l’avvio del licenziamento collettivo. Un procedimento, fra l’altro, che verrà avviato dalla prossima settimana, considerato che la consegna dell’impianto è fissata per il 31 dicembre e i tempi per interrompere il rapporto di lavoro non avvengono dall’oggi al domani. I sindacati hanno preso atto e tempo per decidere il da farsi. «Prima di qualsiasi azione – dice il rappresentante della Cgil- Salvatore Caddeo – aspettiamo che il Consorzio, come promesso, chiarisca come intende procedere, in particolare sul numero delle assunzioni. Lotteremo per conservare gli attuali livelli occupazionali, se poi dovessero essere di più ancora meglio. Di certo faremo di tutto perché nessuno dei lavoratori venga licenziato”.

Il Consorzio

Nessun passo indietro sulla posizione assunta. «In base all’articolo 97 della Costituzione all’impiego in un ente pubblico si accede per concorso. Siamo pronti all’avvio per il reclutamento di personale da completare entro il 31 dicembre», dice Massa. E in un’altra nota indirizzata alla Villaservice aggiunge: «La procedura prevista dal codice civile, come da voi ipotizzato all’assorbimento collettivo dei 42 lavoratori il cui rapporto proseguirà con il Consorzio, non è fattibile. La natura pubblica dell’Ente non lo consente». L’ultimo filo di speranza è legato al sindacato.

