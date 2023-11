«Villaservice, politica assente» 

«La salvezza dei lavoratori e di Villaservice è nelle mani della politica, regionale e locale». Il messaggio arriva dall’incontro di ieri mattina a Villacidro, nei locali del centro servizi del Consorzio industriale. Chi si aspettava la presenza dei sindaci, in particolare dei Comuni soci, Villacidro, Arbus, Gonnosfanadiga, Sanluri, è rimasto deluso: tutti assenti. Grande assente pure il Consorzio industriale che dal primo gennaio dovrà riprendere la gestione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti attualmente affidato alla Villaservice che, a quel punto, resterà senza alcuna attività da svolgere e con 42 lavoratori da collocare.

I sindacalisti

«La questione è diventata politica, non possiamo più aspettare. L’incontro di oggi è nato per mettere l’uno di fronte all’altro per fare chiarezza su una questione che si trascina da troppo tempo e che deve scongiurare il licenziamento di 42 lavoratori – ha detto Salvatore Caddeo, Cgil –. Abbiamo chiesto al Consorzio quali fossero le esigenze in merito al personale: non ci hanno risposto». Franco Bardi, sempre della Cgil, annuncia: «Visto che il Consorzio si sottrae dal dare spiegazioni dobbiamo agire diversamente: avvieremo un percorso di emergenza, una vertenza sindacale che non esclude assemblea permanente. La Regione e i consigli comunali dovranno essere coinvolti». Efisio Lasio, sindacalista, aggiunge: «Villaservice è in agonia. Intollerabile il silenzio della politica, dei quattro sindaci in particolare, ma anche del Consorzio, Non possiamo tollerare che non ci vengano date risposte: questa è una fabbrica che non deve chiudere. Scendiamo subito in piazza, partiamo con un’ora di sciopero. Dispiace che i sindaci non siano qui a tutelare le comunità che rappresentano».

La replica

I sindaci dei quattro comuni interessati – Federico Sollai, Alberto Urpi, Andrea Floris e Paolo Salis – fanno sapere di non aver potuto partecipare per impegni precedenti.

La società

Francesco Salaris, presidente divenuto ora liquidatore di Villaservice, spiega: «Contrariamente a quanto ci si ostina a far credere, Villaservice non ha debiti scaduti, paga stipendi e fornitori. Resta il contenzioso col Consorzio, in via di soluzione. In ogni caso non si può tenere in vita un impianto senza un adeguato rispetto delle normative e dello statuto, a partire dall’assenza di un direttore generale. Ci è stata chiesta una proroga e l’abbiamo accettata. Non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni, la settimana prossima saremo costretti ad avviare le procedure di licenziamento collettivo».

La politica

«Il punto è salvare il sito e tutti i lavoratori. Nessuno va a casa. Serve un piano per capire come procedere, magari partendo da un minimo di 20 per arrivare ad integrarli tutti», è l’appello dell’ex parlamentare Siro Marrocu. «Il problema è di facile soluzione: la società per la gestione esiste, basta rendere la struttura sicura. Il Consorzio intervenga sulle operazioni di revamping, impianti prestanti consentono l’abbattimento della tariffa ed evitano l’esodo dei Comuni», suggerisce Libero Lai, assessore all’Ambiente di San Gavino. «La Regione trovi i fondi per mettere in sicurezza l’impianto», commenta la consigliera regionale Rossella Pinna. «In questa vicenda la politica ha dimostrato tutta la sua incapacità a risolvere i problemi che contano, posti di lavoro e ambiente», è l’analisi di Agostino Pilia, consigliere di minoranza di Arbus, mentre Antonio Muscas, capogruppo all’opposizione di Villacidro, ricorda: «Più volte ho sollevato il problema in Consiglio comunale e con lettere al Consorzio. Aspetto ancora le risposte. Coinvolgendo le comunità forse non saremmo arrivati a questo punto».

